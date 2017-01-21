Espírito Santo investiga primeira morte por febre amarela

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai investigar, em conjunto com o Governo de Minas Gerais, a primeira morte de um capixaba com suspeita de febre amarela. Nesta sexta-feira (20), o pedreiro Albenes da Silva Azevedo, 33 anos, morador da localidade de Santa Clara, interior de Ibatiba, morreu com suspeita da doença. Ele estava internado no Hospital César Leite, em Manhuaçu, desde a última quinta-feira (19), na Unidade de Tratamento Intensivo.

Familiares informaram que os primeiros sintomas surgiram no último domingo (15). Albenes estava com febre, dor no corpo, vômito, dor de cabeça e começou a ficar de cor amarela. O pedreiro procurou atendimento no Pronto Socorro de Lajinha. Na última quarta-feira (18), os rins de Albenes paralisaram e ele precisou ser transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital César Leite, em Manhuaçu (MG).

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O secretário de Estado de Saúde, Ricardo de Oliveira, disse que a situação é preocupante. “Esse caso específico não estava sob nosso monitoramento desde o início, porque essa pessoa adoeceu e foi levada para Minas Gerais. Então o que nós iremos fazer é investigar a causa dessa morte se é Febre amarela ou outras doenças”, afirmou.

A assessoria do Hospital César Leite confirmou a suspeita de febre amarela, mas ressaltou que a causa da morte de Albenes será confirmada após a divulgação do resultado dos exames.

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