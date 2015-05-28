Espírito Santo eliminou 1.200 postos de trabalho em abril

Mais pessoas foram demitidas do que contratadas no Espírito Santo no mês de abril. Historicamente, o mês de abril é conhecido por ser o mais positivo do ano em relação a geração de emprego, mas essa realidade mudou e o mês passou ser o pior dos últimos 12 anos. O déficit no mercado de trabalho capixaba é de 1.200 empregos: foram 34.750 capixabas demitidos, enquanto 33.477 foram empregados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).Nos últimos 12 meses houve uma retração de 0,83% no nível de emprego, ou seja, um déficit de 6.596 postos de trabalho. Desse total, o decréscimo de 6.499 postos de trabalho foram registrados somente nos quatro primeiros meses de 2015.Alessandro Comper, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Espírito Santo (SRTE/ES), avalia que o motivo de tantas demissões é o panorama instável apresentado pela economia brasileira."Todos os meses de abril foram positivos e muito. Nós tivemos meses com mais de 10 mil empregos gerados, outros 9 mil, ano passado foram quase 5 mil. A gente pode atribuir, de certa forma, o reflexo do que estamos sentido: pessoas com medo de contratar, medo de investir, as empresas com receio de ampliar seus negócios. Com certeza isso tudo influência no que está acontecendo no mercado", afirmou.O setor mais afetado pela falta de geração de emprego é o de Serviços, com um déficit de 2.347 empregos, seguido pela Indústria de Transformação, Comércio e Construção Civil. A única exceção positiva é o setor Agropecuário, com um saldo positivo de 3.315. Comper afirma que esses setores mais atingidos são aqueles que, historicamente, mais geraram emprego. "Eles estão aguardando para fazerem a retomada dos seus investimentos e contratações", apontou.Não só os setores que mais empregavam foram os mais afetados. Analisando o mercado de trabalho de municípios com mais de 30 mil habitantes, as cidades oxigenadoras do sistema de emprego foram as que apresentaram os índices mais negativos. Todas elas são representantes da Região Metropolitana de Vitória. Serra lidera com um déficit de 2.008 empregos, seguido pela Capital (880), Vila Velha (663) e Guarapari (0,83). As cidades de Vitória e Vila Velha aparecem também na lista das 100 cidades que mais fecharam postos de trabalho no país.O estado ocupa a 12º no ranking nacional de fechamento de postos de trabalho.