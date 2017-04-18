O serviço de coleta e tratamento de esgoto hoje alcança pouco mais de 50% da população de Vila Velha Crédito: Arquivo

Dez anos após a sanção da Lei de Saneamento, que estabelece diretrizes para este serviço em todo o Brasil, o Espírito Santo registra índices de 78,5% de cobertura de esgotamento sanitário. Com isso, o Estado está na quinta posição nesse quesito, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo é quinto em saneamento básico, aponta pesquisa

No total, o Espírito Santo possui 1.070.000 domicílios ligados à rede. Em compensação, 290 mil utilizam fossa rudimentar. ou fossa séptica, não ligada ao sistema de esgotamento sanitário. Essas estatísticas fazem parte da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2015.

De acordo com a coordenadora de divulgação do IBGE, Renata Coutinho Nunes, houve uma evolução na cobertura de saneamento entre 2014 e 2015. “Em 2014, eram 77,3%, com 1.021.000 domicílios. É uma diferença de 49 mil”, explicou.

Em relação ao abastecimento de água, os dados da Pnad mostram que o Espírito Santo possui 87,1% de casas com cobertura. Isso significa que 1.187.000 domicílios têm acesso ao fornecimento de água. Nesse quesito, o Estado está em sexto lugar. Por outro lado, ainda há 176 mil residências sem o serviço.