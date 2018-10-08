Espírito Santo é o terceiro do Brasil a totalizar os votos em 1° turno

A apuração dos votos no Espírito Santo foi finalizada às 20h49 deste domingo (07). Ao contrário de eleições anteriores, onde tradicionalmente o Estado era o primeiro do Brasil a ter 100% das urnas finalizadas, este ano, o Espírito Santo foi o 3º a encerrar a apuração. O Distrito Federal foi o primeiro na contagem dos votos, seguido pelo Amapá.

Your browser does not support the audio element. ES é o terceiro do Brasil a totalizar os votos no primeiro turno

Um problema em uma seção eleitoral no Distrito de Palmitinho, interior de Itapemirim, Sul do Estado, atrasou a apuração. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o sistema biométrico atrasou o fim da eleição. Às 20h, ainda havia eleitores na seção. Por lá, o último eleitor deixou a cabine de votação por volta das 20h15. O pen drive com os dados da seção ainda precisou ser levado de carro até a sede de Itapemirim, o que demorou cerca de 30 minutos, para que os dados então fossem transmitidos para o TRE.

Nesta eleição, 1.249.411 eleitores utilizaram a biometria, o que corresponde 45,36% do total de eleitores capixabas. O presidente do TRE-ES, desembargador Annibal de Rezende Lima, acredita que isso pode ter atrasado a finalização da apuração. “A identificação biométrica faz com que o eleitor gaste mais tempo na sua própria identificação. É possível que, por isso, esse processo eleitoral demorou mais”, contou.

Outras seções, incluindo as da Grande Vitória, também apresentaram atrasos por causa da biometria. “Foi uma eleição muito grande, que envolveu 25 digitações. Foi a maior eleição que se teve: doi senadores, deputado federal, deputado estadual. Já era esperado que se demorasse mais do que uma eleição para prefeito e vereador”, destacou.