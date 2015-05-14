Espírito Santo é o segundo estado com mais mortes por arma de fogo

O Espírito Santo figura como o segundo estado com o maior número de mortes por arma de fogo no país, ficando atrás apenas de Alagoas. São 38,3 assassinatos para 100 mil habitantes, segundo dados do Mapa da Violência 2015, divulgados nesta quinta-feira (14). O levantamento mostra Vitória como a sexta capital com o maior número de mortes por armas de fogo.

Para reverter os números, além dos trabalhos de investigação da Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) conta com a boa vontade dos capixabas em realizar a entrega voluntária de armas nos postos de coleta da Campanha do Desarmamento, iniciada nesta segunda-feira (11).

Somente em 2014, o Estado recebeu 645 armas entregues voluntariamente, e a expectativa da Sesp é que neste ano esses números sejam superados. No último ano, o Espírito Santo saltou da 17ª posição para a 8ª em número de dispositivos recolhidos em todo país. Quando analisados os números de armas por 100 mil habitantes, a posição avança mais quatro casas. O subsecretário de Integração Institucional da Sesp, Guilherme Pacífico, afirma que a campanha ajuda a diminuir o número de crimes no Estado. "No Brasil, a maioria dos crimes ocorre por disparo de armas de fogo. Essa política para nós é importantíssima e tem nos ajudado a salvar vidas. Quando a gente pega 2009, com 2.034 homicídios e o ano de 2014, fechando com 1.529, temos mais de 500 vidas sendo salvas. Isso é fruto do intenso trabalho policial, que tirou só no ano passado, mais de 15 mil armas de circulação, mas também do capixaba que auxilia o nosso trabalho e cultua a política de paz", afirmou.

No Espírito Santo, os proprietários de armas de fogo, com ou sem registro, podem entregá-las embaladas e sem munição à Polícia Federal, às delegacias de Polícia Civil ou aos Batalhões da Polícia Militar. Antes, ele precisa acessar o site da campanha e emitir a guia de trânsito, que também deve ser entregue nos postos de coleta.