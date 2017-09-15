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Espírito Santo é o 3° estado que mais mata crianças e adolescentes

Os números são ainda maiores quando são considerados os familiares que também acabam atendidos quando a pessoa protegida é menor de idade. No total, 783 pessoas, incluindo parentes, já foram assistidas no Estado desde 2005

Publicado em 15 de Setembro de 2017 às 20:18

Publicado em 

15 set 2017 às 20:18
O Espírito Santo é o terceiro Estado brasileiro com a maior taxa de homicídios de adolescentes entre 12 e 19 anos de idade. O dado preocupante evidencia a necessidade de criar medidas para evitar as mortes desses jovens. Uma delas é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). Somente no Espírito Santo, 282 crianças e adolescentes que sofreram ameaças foram acolhidos pelo programa desde 2005.
Esse número é ainda maior quando são considerados os familiares que também acabam atendidos quando a pessoa protegida é menor de idade. No total, 783 pessoas, incluindo parentes, já foram assistidas no Estado desde 2005. Para evitar as mortes de adolescentes e crianças ameaçados, o PPCAAM os retira das áreas em que estão em risco e os encaminha para locais seguros com seus familiares.
Segundo o representante do programa no Espírito Santo, Lula Rocha, há muitos casos de ameaças de morte a crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual, que tiveram algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas ou que denunciaram algum caso de violência policial. Lula Rocha indicou que existe um perfil mais comum desses jovens que são ameaçados. “A grande maioria é de pessoas de periferia, negros e meninos”, disse.
A Defensoria Pública do Espírito Santo é uma das portas de entrada para o programa, que já encaminhou 13 pessoas ao PPCAAM desde março deste ano. A defensora pública Camila Dória Ferreira explica como funciona o acolhimento aos adolescentes e crianças dentro do programa.
“Quando o adolescente tem menos de 18 anos, ele pode ir com a família para uma outra cidade ou Estado. Quando ele tem mais de 18 anos, o que acontece em alguns casos, ele pode ser inserido sozinho no programa. Aí, toda a equipe do PPCAAM vai acompanhá-lo para ajudar no encaminhamento para cursos, na continuidade da escolaridade, direcionamento para o mercado de trabalho, atendimento de psicólogo, assistente social, na rede de saúde. Enfim, vai dar todo um suporte.”
Além da defensoria pública, que passou a encaminhar crianças e adolescentes para o programa neste ano, também são portas de entrada para o PPCAAM o Ministério Público Estadual, as Varas da Infância e da Juventude e os conselhos tutelares.
Podem ser atendidos pelo programa, crianças e adolescentes que tenham até 18 anos de idade. Egressos de unidades socioeducativas podem ser acolhidos até os 21 anos.

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