Espírito Santo é o 3° estado que mais mata crianças e adolescentes

O Espírito Santo é o terceiro Estado brasileiro com a maior taxa de homicídios de adolescentes entre 12 e 19 anos de idade. O dado preocupante evidencia a necessidade de criar medidas para evitar as mortes desses jovens. Uma delas é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). Somente no Espírito Santo, 282 crianças e adolescentes que sofreram ameaças foram acolhidos pelo programa desde 2005.

Esse número é ainda maior quando são considerados os familiares que também acabam atendidos quando a pessoa protegida é menor de idade. No total, 783 pessoas, incluindo parentes, já foram assistidas no Estado desde 2005. Para evitar as mortes de adolescentes e crianças ameaçados, o PPCAAM os retira das áreas em que estão em risco e os encaminha para locais seguros com seus familiares.

Segundo o representante do programa no Espírito Santo, Lula Rocha, há muitos casos de ameaças de morte a crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual, que tiveram algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas ou que denunciaram algum caso de violência policial. Lula Rocha indicou que existe um perfil mais comum desses jovens que são ameaçados. “A grande maioria é de pessoas de periferia, negros e meninos”, disse.

A Defensoria Pública do Espírito Santo é uma das portas de entrada para o programa, que já encaminhou 13 pessoas ao PPCAAM desde março deste ano. A defensora pública Camila Dória Ferreira explica como funciona o acolhimento aos adolescentes e crianças dentro do programa.

“Quando o adolescente tem menos de 18 anos, ele pode ir com a família para uma outra cidade ou Estado. Quando ele tem mais de 18 anos, o que acontece em alguns casos, ele pode ser inserido sozinho no programa. Aí, toda a equipe do PPCAAM vai acompanhá-lo para ajudar no encaminhamento para cursos, na continuidade da escolaridade, direcionamento para o mercado de trabalho, atendimento de psicólogo, assistente social, na rede de saúde. Enfim, vai dar todo um suporte.”

Além da defensoria pública, que passou a encaminhar crianças e adolescentes para o programa neste ano, também são portas de entrada para o PPCAAM o Ministério Público Estadual, as Varas da Infância e da Juventude e os conselhos tutelares.