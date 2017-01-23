A paralisação da mineradora Samarco pode fazer com que o poder público deixe de arrecadar R$ 989 milhões de impostos ao longo de 2017. O dado é de uma pesquisa da Tendências Consultoria, contratada pela BHP Billiton, uma das sócias da mineradora. O estudo aponta ainda que cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos estão ameaçados, caso a empresa não volte a funcionar.

No Espírito Santo a ameaça é direcionada a 4.111 postos de trabalho. Estado e municípios capixabas podem perder R$ 214,7 milhões em arrecadação. Minas Gerais é o Estado onde há mais vagas de emprego ameaçadas, com 14.531, mas perde menos em impostos: R$ 148,1 milhões. O Governo Federal também deixa de arrecadar impostos: R$ 384,6 milhões ao longo deste ano.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo e Minas podem perder quase R$ 1 bilhão neste ano com paralisação da Samarco

O coordenador da pesquisa, o consultor contratado pela BHP Billiton, Eric Brasil, explica que o impacto da paralisação da Samarco é ainda maior em municípios pequenos, como Anchieta, no Sul do Espírito Santo, e Mariana, em Minas Gerais. “Quando a gente olha para a economia capixaba, o impacto relativo é muito maior. E o impacto é ainda mais gritante quando a gente olha para os municípios pequenos, que são dependentes da Samarco. Isso acontece não só no Espírito Santo, mas também em Minas Gerais”, analisa.

Para a Samarco o impacto é bem maior: a empresa estima perder aproximadamente R$ 4,4 bilhões em 2017, o que equivale a 41% da receita tributária do Espírito Santo e 9% da de Minas Gerais.

Exportação

A estimativa é que a paralisação também tenha impacto grande nas exportações. A perda nas vendas ao mercado internacional chegará a U$ 766 milhões em 2017, valor que representa 8% da exportação capixaba.