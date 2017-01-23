A paralisação da mineradora Samarco pode fazer com que o poder público deixe de arrecadar R$ 989 milhões de impostos ao longo de 2017. O dado é de uma pesquisa da Tendências Consultoria, contratada pela BHP Billiton, uma das sócias da mineradora. O estudo aponta ainda que cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos estão ameaçados, caso a empresa não volte a funcionar.
No Espírito Santo a ameaça é direcionada a 4.111 postos de trabalho. Estado e municípios capixabas podem perder R$ 214,7 milhões em arrecadação. Minas Gerais é o Estado onde há mais vagas de emprego ameaçadas, com 14.531, mas perde menos em impostos: R$ 148,1 milhões. O Governo Federal também deixa de arrecadar impostos: R$ 384,6 milhões ao longo deste ano.
Espírito Santo e Minas podem perder quase R$ 1 bilhão neste ano com paralisação da Samarco
O coordenador da pesquisa, o consultor contratado pela BHP Billiton, Eric Brasil, explica que o impacto da paralisação da Samarco é ainda maior em municípios pequenos, como Anchieta, no Sul do Espírito Santo, e Mariana, em Minas Gerais. “Quando a gente olha para a economia capixaba, o impacto relativo é muito maior. E o impacto é ainda mais gritante quando a gente olha para os municípios pequenos, que são dependentes da Samarco. Isso acontece não só no Espírito Santo, mas também em Minas Gerais”, analisa.
Para a Samarco o impacto é bem maior: a empresa estima perder aproximadamente R$ 4,4 bilhões em 2017, o que equivale a 41% da receita tributária do Espírito Santo e 9% da de Minas Gerais.
Exportação
A estimativa é que a paralisação também tenha impacto grande nas exportações. A perda nas vendas ao mercado internacional chegará a U$ 766 milhões em 2017, valor que representa 8% da exportação capixaba.
A Samarco, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que está em processo de licenciamento ambiental junto ao Governo de Minas Gerais para depositar os rejeitos de minério em uma nova cava. Ao ser autorizada, a empresa volta a funcionar em seis meses. A expectativa é de retomada das atividades no segundo semestre.