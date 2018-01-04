Praia do Morro lotada de turistas Crédito: Caíque Verli

A expectativa para o turismo do Espírito Santo é de uma ótima recuperação no verão de 2018, segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo. O Estado deve ter um fluxo de 1,7 milhão de turistas, quase o dobro do que foi registrado em 2017, que teve um número abaixo da média por conta da greve da Polícia Militar.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo deve receber o dobro de turistas neste verão

Com esse número, o Estado volta ao patamar do verão de 2015. Levando-se em conta que o gasto médio do turista foi de R$ 46,64 na estação em 2017, os visitantes devem deixar mais de R$ 250 milhões de reais nas cidades capixabas.

Os dois últimos anos foram duros para o turismo capixaba. Além da paralisação da Polícia Militar, o Estado também foi castigado pela crise econômica no Brasil, como avalia o presidente do Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do ES, João Alfonso da Silva."Nós tivemos dois anos de crise no país e isso afeta a atividade. A primeira coisa que a pessoa deixa de fazer nesse momento de crise é o lazer. Ele viaja menos, ele consome menos, investe menos no lazer porque ele tem outras prioridades".

A crise também mudou o comportamento até daquele brasileiro que não deixou de viajar. O gasto médio diário do turista apresentou uma queda drástica de quase 40% no verão de 2017, Em média, o turista que gastava R$ 75 por dia durante o verão, passou a desembolsar apenas R$ 46 no ano seguinte.

João Alfonso destaca que o turista buscou alternativas para gastar menos, como ficar na casa de amigos e levar alimentos para a praia ao invés de comprar em quiosques e com vendedores ambulantes.

"As pessoas alugam a casa, vão para o supermercado. O supermercado cresceu a venda porque as pessoas estão comprando no supermercado e indo para a praia. Isso é reflexo da crise porque a pessoa tem que arrumar uma alternativa para ele fazer o lazer dele. A alternativa é ficar na casa de amigo ou dividindo a casa com muito mais gente, indo no supermercado comprando bebida no atacado e fazendo um churrasco dentro de casa, consumindo menos nos lugares pesquisados", comenta.