Nos últimos meses, 4.581 jovens foram contratados como aprendizes em empresas do Espírito Santo por causa da fiscalização do Ministério do Trabalho. Atualmente são 9.993 aprendizes contratados, mas o número poderia ser bem maior se as empresas cumprissem a lei que determina que toda empresa de médio e grande porte precisa ter uma cota de aprendizes de 5% do número de profissionais cujas funções demandem formação profissional.

De acordo com a Auditora Fiscal do Trabalho, e responsável Nacional pelo Projeto de Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho, Taís Lisboa, atualmente, 6.651 empresas se enquadram na lei para contratar aprendizes no Espírito Santo, o que corresponderia a 17.527 contratos. Entretanto, apenas 9.993 estão contratados, o que corresponde a 57% da cota mínima.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo contrata menos da metade de aprendizes exigidos por lei

Segundo Taís, se não fosse o trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho, o número de contratações seria bem menor, pois os 4.581 jovens só foram contratados como aprendizes porque a fiscalização constatou que algumas empresas não estavam cumprindo com a legislação.