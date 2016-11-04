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Espírito Santo contrata menos da metade de aprendizes exigidos por lei

Mais de 6,5 mil empresas se enquadram na lei para contratar aprendizes no Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2016 às 18:49

Publicado em 

04 nov 2016 às 18:49
Nos últimos meses, 4.581 jovens foram contratados como aprendizes em empresas do Espírito Santo por causa da fiscalização do Ministério do Trabalho. Atualmente são 9.993 aprendizes contratados, mas o número poderia ser bem maior se as empresas cumprissem a lei que determina que toda empresa de médio e grande porte precisa ter uma cota de aprendizes de 5% do número de profissionais cujas funções demandem formação profissional.
De acordo com a Auditora Fiscal do Trabalho, e responsável Nacional pelo Projeto de Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho, Taís Lisboa, atualmente, 6.651 empresas se enquadram na lei para contratar aprendizes no Espírito Santo, o que corresponderia a 17.527 contratos. Entretanto, apenas 9.993 estão contratados, o que corresponde a 57% da cota mínima.
Espírito Santo contrata menos da metade de aprendizes exigidos por lei
Segundo Taís, se não fosse o trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho, o número de contratações seria bem menor, pois os 4.581 jovens só foram contratados como aprendizes porque a fiscalização constatou que algumas empresas não estavam cumprindo com a legislação.
"Esses aprendizes foram inseridos porque o fiscal constatou a irregularidade e informou que a empresa deveria cumprir com a legislação. Um prazo foi concedido para que a empregadora não fosse autuada por isso”, destacou. Jovens entre 14 e 24 anos, que estejam estudando, podem trabalhar como aprendizes. O contrato com a empresa não pode ultrapassar os dois anos.

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