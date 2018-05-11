Espírito Santo confirma segunda morte por supergripe

A segunda morte provocada pela chamada supergripe foi confirmada no Espírito Santo. A confirmação da causa das mortes é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que ainda explicou que, até esta quinta-feira (10), foram registrados 24 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo.

Desses casos, 17 foram registrados como Influenza A (H3N2), quatro casos por Influenza A (H1N1) e três casos por Influenza B. Deste total, dois casos evoluíram para óbito por Influenza B.

Em Vila Velha, além dessa morte confirmada por Influenza B, há 44 notificações de casos suspeitos de H1N1 e H3N2.

Your browser does not support the audio element. 8171 - Patricia Scalzer - Vila Velha tem morte por Influenza B - 1.24s - 11-05-18

Dia D de vacinação

Neste sábado (12) acontece em todas as unidades de saúde do país o Dia D de vacinação contra a gripe. Segundo o governo do estado, a secretaria estadual de Saúde recebeu mais de 60 mil doses da vacina do Ministério da Saúde. Assim, chega a 896 mil o número de vacinas já recebidas.