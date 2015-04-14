Espírito Santo comprou menos e reduziu exportações neste trimestre

O Espírito Santo registrou queda de 22% nas importações no primeiro trimestre de 2015, segundo dados do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex). O índice é o pior dos últimos cinco anos. Além das importações, as exportações de produtos do Estado também caíram 12%, no comparativo com o mesmo período de janeiro a março do ano passado.

Segundo o presidente do Sindiex, Marcílio Machado, os números refletem o cenário de retração da economia brasileira: “Representa a estagnação da economia brasileira, que teve um crescimento muito baixo no ano passado. Quando a demanda interna está pequena, as importações são afetadas. As indústrias compram menos, ninguém sabe o que vai acontecer e se é bom investir. E quem investe, compra menos”.A queda nas importações só foi maior em 2010, quando o índice refletia a grande crise econômica mundial de 2008. A baixa nas importações mostram que o empresariado capixaba está segurando mais os investimentos. Os produtos importados pela economia capixaba são diversos.“A gente tem importação de automóveis, aviões, helicópteros, tecidos, equipamentos de telefonia celular. Mas essas importações tiveram quedas muito significativas. Setores de máquinas e equipamentos, em geral, tiveram queda de 51%”, explicou. Nas exportações, a queda na venda de celulose, com baixa de 36%, impulsionou o índice negativo. Além também da queda de 15% na exportação de minério. Uma saída, segundo Marcílio Machado, é dar foco às vendas para a economia americana, que voltou a se aquecer.