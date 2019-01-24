Espírito Santo bate recorte na produtividade de café

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola estima melhora na colheita do café Crédito: Incaper/Divulgação

O Espírito Santo bateu recorde na produtividade de café arábica e de conilon. No ano passado foram produzidas 38,85 sacas de conilon por hectare no Estado. A média de produção nacional é de 38,59 sc/ha. No caso do arábica, a produtividade de 2018 foi de 30,34 sc/ha, também a maior da história - perto da média nacional que é de 31,72sc/ha. Para este ano, a expectativa é que a safra de conilon tenha um aumento de 20%.

Das 14,2 milhões de sacas de café conilon produzidas no país em 2018, 8,98 milhões foram colhidas em lavouras capixabas. A safra do ano passado foi 32,2% maior que em 2017, e representou 63,4% do total de café conilon colhido no Brasil. O levantamento foi feito pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

TECNOLOGIA

De acordo com o coordenador de cafeicultura e pesquisador do Incaper, Abraão Carlos Verdin Filho, o fim da estiagem e as novas técnicas de manejo contribuíram para o aumento na produção.

“Ao longo dos anos, o produtor de conilon no Espírito Santo tem usado tecnologia. Ele tem se aprimorado cada dia mais nas variedades melhoradas, espaçamentos mais adequados, utilização dos manejos de poda, manutenção equilibrada, irrigação bem feita, ou seja, a tecnologia disponibilizada pelo Incaper e parceiros tem proporcionado isso”, disse.

MERCADO LOCAL E EXPORTAÇÃO

O presidente em exercício do Centro do Comércio do Café de Vitória, Márcio Cândido Ferreira, destacou que em 2019 o Estado deve colher aproximadamente 14 milhões de sacas. Com este cenário, a perspectiva é que o Espírito Santo exporte cerca de 2 milhões de sacas de café a mais este ano, o que deve incrementar na economia capixaba aproximadamente 150 milhões de dólares.

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Esse aumento na produção, inclusive, já tem impactado o consumidor final, como explica Ferreira. “O preço do café em geral, não só do conilon, vem em uma descendente durante um certo período. O preço hoje do conilon, que é negociado a cerca de R$300, já está em um nível que o produtor tem reclamado. O consumidor já vem sendo beneficiado por essa queda de preço ao longo do último ano e a tendência é o mercado se manter nesse patamar, embora a intenção do produtor era vislumbrar um preço melhor”, explicou.

COLHEITA

Produtor de café há 20 anos em Santa Teresa, Luiz Carlos Gomes, 62 anos, conta que teve muitos prejuízos com a estiagem de 2016. Porém, nos últimos dois anos, ele investiu em novas tecnologias, o que fez a produção dele aumentar 20% no ano passado. “Só nos restava tratar bem das lavouras e implementar novas tecnologias. A substituição das lavouras já estava sendo feita com novos materiais e o clima ajudou. Depois de um longo período de estiagem, o clima colaborou para que isso acontecesse”.

Ao todo, o Brasil produziu 61 milhões de sacas de café em 2018, sendo 77% de arábica e 23% de conilon.

Café em números

PRODUÇÃO CONILON (BRASIL) SAFRA

2014 - 13 milhões de sacas 15/16

2015 - 11 milhões de sacas 16/17

2016 - 8 milhões de sacas 17/18

2017 - 10,7 milhões de sacas 18/19

2018 - 14 milhões (previsão) 19/20

EXPORTAÇÕES

2014 - R$ 3,4 milhões

2015 - R$ 4,2 milhões

2016 - R$ 580 mil

2017 - 295 mil