Espírito Santo avança e Desportiva cai na Série D

Dois times capixabas entraram em campo no último fim de semana, mas somente um se classifica para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Foi sofrido, dramático, tumultuado, mas o placar de 1 a 0 da Desportiva Ferroviária sobre a Portuguesa, neste domingo (25), no Engenheiro Araripe, não foi o suficiente para a a equipe permanecer na competição.
Já a missão do Espírito Santo não era impossível, mas era complicada. Vencer o Red Bull Brasil fora de casa e torcer por uma série de resultados para avançar no campeonato. Também neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o time capixaba fez sua parte, derrotou o adversário, por 1 a 0 e garantiu a vaga. Ouça as informações de Eduardo Dias.
Momento do Esporte - Eduardo Dias - 26-06-17