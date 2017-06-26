Espírito Santo avança e Desportiva cai na Série D

Dois times capixabas entraram em campo no último fim de semana, mas somente um se classifica para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Foi sofrido, dramático, tumultuado, mas o placar de 1 a 0 da Desportiva Ferroviária sobre a Portuguesa, neste domingo (25), no Engenheiro Araripe, não foi o suficiente para a a equipe permanecer na competição.