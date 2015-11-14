Espírito Santo: aumenta número de crianças trabalhando e mulheres continuam ganhando menos que homens, revela IBGE

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi divulgada nesta sexta-feira trazendo dados ainda preocupantes para o Espírito Santo. O levantamento constatou que, apesar da diferença ter diminuído, as mulheres têm rendimentos que correspondem, em média, um terço a menos que os ganhos salariais dos homens. Além disso, a PNAD também identificou um aumento no número de crianças com idades entre 10 e 14 anos que estão trabalhando. Os dados foram coletados em 2014.

Em relação aos rendimentos femininos, a pesquisa mostra que as mulheres recebem um salário médio de R$ 1.426,00 no Espírito Santo. Entre os homens, a média de rendimentos no Estado é de R$ 1.953,00. Isso significa que as remunerações das trabalhadoras, em 2014, correspondiam a cerca de 73 % dos ganhos masculinos. Em 2013, essa proporção era de 69,1%.

Para as mulheres, as diferenças no ambiente de trabalho, muitas vezes, vão além da questão salarial. A ilustradora e publicitária Laíssa Gamaro conta que já foi sócia de um homem em um estúdio de ilustração e que percebia, na relação com os clientes, uma diferença de tratamento. A ilustradora comentou a questão das diferenças salariais entre homens e mulheres.

“É algo que é extremamente observável e comprovável. Basta conferir os números e conviver com as pessoas da nossa sociedade. A gente vive, infelizmente, em uma sociedade muito machista”, disse a publicitária à Rádio CBN Vitória.

Trabalho Infantil

Outro grave problema identificado na pesquisa é o número de crianças com idades entre 10 e 14 anos que estão trabalhando em período integral ou parcial. A PNAD detectou que o número de crianças que trabalham subiu de 9 mil, em 2013, para 14 mil, em 2014, o que significa um crescimento de 55,6%.

O chefe da unidade regional do IBGE do Espírito Santo, Max Ataíde Fraga, comentou esses dados. “É preocupante porque a criança precisa se preparar para o futuro e estudar. Quando ela está trabalhando, isso é algo problemático porque ela não está na idade de trabalhar”, destacou Max Ataíde Fraga.