Espírito Santo atinge o maior número de inadimplentes da história

Luciano Almeida e Andrélia Alves estão com contas atrasadas há mais de dois anos Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

A grave crise econômica que atinge o Brasil levou o Espírito Santo a ter, em maio, o maior número da história de pessoas inadimplentes, ou seja, que estão com as contas atrasadas. Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória. Quase 650 mil capixabas têm registro no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Ao todo, existem 1.943.071 registros de inadimplência no Estado, uma média de dois a três registros por cada endividado.

A quantidade de inadimplentes cresceu 16% em maio, na comparação com o mesmo mês em 2016. Cerca de 40% da população economicamente ativa do Espírito Santo não conseguem pagar as contas em dia. Segundo o gerente de operações da CDL Vitória, Geraldo Calezani, o comércio chegou a apresentar sinais de melhora em 2017, mas voltou a ficar instável com a turbulência política no governo Michel Temer.

Calezani aponta três indicadores que influenciam na inadimplência: a taxa de juros, a inflação e o desemprego. Com o processo de queda na taxa de juros e a inflação dentro da meta, hoje o desemprego é o que mais preocupa.

"A economia e o comércio dependem muito da questão do emprego. As pessoas empregadas, devido ao risco iminente de perder o emprego, não compram. Elas ficam preocupadas e não compram. Se ela perdeu o emprego, não compra e muito menos consegue pagar as contas em atraso", comentou.

A taxa de desemprego no primeiro trimestre ficou em 14,4% no Espírito Santo, o maior patamar desde o início da série histórica, alcançando 294 mil pessoas. Gente como o garçom Luciano Almeida e a ajudante de cozinha Andrélia Alves. Casados e com três filhos para criar, os dois estão desempregados, como conta Luciano.

"Dois anos sem emprego, correndo atrás e mal mal arranjando bicos extras. Estou correndo atrás. Três filhos para criar", contou. Ele e a esposa estão buscando emprego há dois anos, sem sucesso. O trabalho não vem, mas as contas não param de chegar.