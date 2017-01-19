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QUALIFICAÇÃO

Espírito Santo assina termo com Ceará e municípios para melhoria da educação básica

O Ceará é referência em mudança na educação básica, se destacando no Ideb

Publicado em 19 de Janeiro de 2017 às 12:58

Publicado em 

19 jan 2017 às 12:58
O Governo do Espírito Santo assinou um termo de cooperação técnica com o Governo do Ceará para melhoria da educação básica capixaba. Hoje, o Estado está abaixo da meta de 6 pontos para 2021 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O Espírito Santo ainda está com 4,1 pontos.
O estado nordestino é referência na mudança do cenário da educação desde 2007 e possui hoje 77 escolas entre as 100 melhores do Ideb, com instituições que atingem até 9,8 pontos, quase 4 acima da meta nacional. No Espírito Santo a previsão, segundo o governo capixaba, é que a meta seja atingida apenas em 2041, caso a educação básica continue com os mesmos métodos utilizados hoje.
Espírito Santo assina termo com Ceará e municípios para melhoria da educação básica
Entre as ações estão a definição clara do currículo utilizado nas salas de aula, a definição do material didático, a formação dos professores em cima desse conteúdo e a qualificação de pedagogos, coordenadores e diretores para monitorarem a aplicação do projeto.
De acordo com o secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, no Ensino Fundamental é necessário fazer com que as crianças aprendam de forma prática e o foco não será apenas na construção de escolas. “Do primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono, o desafio é fazer o aluno aprender, porque nós já atendemos todos, mas o aluno termina o quinto ano como analfabeto funcional. Não é possível mais conviver com isso”, explicou.
Premiação
Outro método é a premiação de escolas e municípios por meio do repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), como explica o secretário de educação do Ceará, Antônio Idilvan Alencar. “O Estado (cearense) investe cerca de R$40 milhões em premiação. A escola que recebe o valor, não o município, para ações de investimento na instituição. Mas ela recebe metade do valor primeiramente e ajuda outra escola que também está lá embaixo. Depois que ela recebe o restante do recurso”, explica.
Os recursos serão alcançados por meio de parcerias com os municípios e economias, de acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu). Entre as áreas que devem sofrer cortes está o transporte escolar, que gasta mais de R$ 95 milhões do governo capixaba por ano. O objetivo é uma economia de R$ 30 milhões.

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