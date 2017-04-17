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Espera por vacinação agendada chega a até 15 dias em Vitória

No entanto, quem conseguiu se vacinar na Capital, nesta segunda-feira, não enfrentou demora

Publicado em 17 de Abril de 2017 às 14:40

Publicado em 

17 abr 2017 às 14:40
Idosos também devem se vacinar até o dia 25 de maio Crédito: Edson Chagas A Gazeta
A vacinação contra a gripe nas unidades de saúde de Vitória não registrou filas na manhã desta segunda-feira (17). Com o sistema de agendamento, as pessoas chegavam já sabendo que conseguiriam se vacinar. O problema é que alguns pacientes não estão conseguindo marcar a imunização para datas próximas e essa espera pode chegar a até 15 dias em alguns postos.
Espera por vacinação agendada
O dentista Rogério Firme, de 69 anos, tentou marcar agendamento na unidade da Praia do Suá e conseguiu para o dia 5 de maio. Isso com apenas um dia de agendamento, já que o processo começou a ser feito pela internet no último domingo (16). “Achei um absurdo. Além de ser profissional da saúde sou idoso. Tem que dar prioridade para quem é prioridade e não para o agendamento”, reclamou.
Quem conseguiu se vacinar em Vitória, no entanto, não enfrentou demora. Apenas em Jardim Camburi houve uma fila um pouco mais longa, por causa de outros atendimentos realizados no local. Entre os integrantes do público-alvo estão gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, crianças com idade entre seis meses e cinco anos de idade, além de professores, a novidade deste ano.
No grupo de educadores está o professor universitário Paulo Araújo, de 47 anos, que apoia a inclusão dos profissionais. “Professor acaba sendo vetor de contato para essas epidemias. Acho que vacinar essas pessoas que lidam com público é um combate interessante”, disse.
VACINAÇÃO NA GRANDE VITÓRIA
Em nota, a prefeitura de Vitória reforça que a campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 26 de maio não há motivo para correria. Diariamente, são disponibilizadas, em média, 2.800 doses da vacina entre as 28 unidades de saúde.
Em Vila Velha são 100 mil doses disponíveis em diversas unidades de saúde. O atendimento ocorre entre 8 e 17 horas. Na Serra, seis unidades regionais realizam atendimento (Boa Vista, Novo Horizonte, Feu Rosa, Jacaraípe, Serra Dourada II e Serra Sede), além de Nova Almeida, entre 8 e meio dia e entre 13 e 16 horas. Em Cariacica a vacinação é realizada em 23 unidades, entre 8 e 15 horas.

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