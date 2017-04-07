Espera por consulta passa de seis horas em UPA de Carapina

Quem precisou de atendimento de urgência e emergência na UPA de Carapina, na Serra, nesta sexta-feira (7), teve de esperar até seis horas para ser atendido. No início da tarde, muitos pacientes reclamaram que além da demora, o banheiro feminino da unidade estava sujo e com a maçaneta quebrada. Além disso, a cadeira de rodas utilizada para auxiliar pacientes graves estava com o pneu furado.

Your browser does not support the audio element. Espera por consulta passa de seis horas em UPA e Carapina

Já eram 14h30 e a atendente Ana Claudia Tavares, de 18 anos, ainda aguardava atendimento. Ela disse que seguia para o trabalho quando começou a passar mal dentro do ônibus. A jovem chegou na UPA às 8h30. “Meu nariz começou a sangrar, estava vomitando sem parar, quando cheguei aqui que melhorou um pouco. Também estou sem comer”, declarou à Rádio CBN.

A estudante Diessíca Thomy, também de 18 anos, é outra pessoa que se queixa da demora para ser atendida. A estudante chegou na UPA de Carapina às 9h e às 14h30 ela ainda aguardava ser chamada para a classificação. Sem almoçar, ela dizia que estava com dores no corpo. "Estou com febre, dor de cabeça, meu pescoço está duro há três dias, não consigo virar a cabeça, estou com a garganta inflamada, gripe forte, dor no corpo e até agora não fui atendida, nem classificada eu fui ”, detalhou.

Upa de Carapina ficou cheia de pacientes nesta sexta-feira Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

Para Diessíca, a situação desta sexta na UPA de Carapina não é um problema isolado. No início da semana, ela levou a filha de um ano no local e a demora foi a mesma. “Segunda-feira estive aqui, cheguei às 14h40 e saí às 23h30 com minha filha de um ano com febre de 40 graus”, contou.

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