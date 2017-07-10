O tempo para a entrega de uma cadeira de rodas no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), na Praia da Costa, em Vila Velha, chega a durar quatro anos. Esse é o relato de quem necessita desse equipamento. Para piorar a situação, há relatos de cadeiras com má qualidade e que quebraram mais de uma vez.

É o caso da dona de casa Elaine Moreira de Oliveira, de 43 anos. Mãe da Vitória, que tem deficiência cerebral. Ela explica que recebeu uma cadeira de rodas há três meses, depois de esperar três anos, mas o equipamento já quebrou duas vezes. “A gente pegou uma cadeira nova e em menos de uma semana o encosto da cadeira quebrou o braço. Fomos ao Crefes, pediram outra peça, trocaram, mas quebrou de novo. Isso em menos de três meses”, relata.

Your browser does not support the audio element. Espera por cadeira de rodas chega a 4 anos

A Raquel Gomes tem 39 anos, é dona de casa e cuida da filha Ruth, de apenas 10 anos. A espera para para chegar uma nova cadeira de rodas já dura mais de três anos e ela teve de adaptar uma cadeira um pouco maior que ganhou. “Atrapalha muito porque se eu não tivesse conseguido essa, ela estaria sem cadeira. Primeiro falaram que era por causa da fábrica. Algumas cadeiras deram defeito. Falaram para aguardar e estou esperando até hoje”, explica.

Crefes vai distribuir 20 cadeiras de roda por dia até o fim da semana. Até dezembro serão 4700 Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

O Movimento Organizado de Valorização da Acessibilidade (Mova) garante que há casos de mais de quatro anos de espera e confirma os relatos de cadeiras com problemas. Nesta segunda-feira (10) a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) anunciou que fará um mutirão para agilizar a entrega de cadeiras de rodas, com novas empresas fornecedoras, além de outros equipamentos para pacientes. A média de espera é de dois anos e o objetivo é reduzir esse tempo para seis meses.

Sobre a qualidade das cadeiras, o secretário de saúde, Ricardo de Oliveira, afirma que a Sesa apura a situação.“Quem fez o processo licitatório foi o Crefes. Essa questão foi colocada para mim, mas eu disse que ia pegar mais informações. Conversei com o diretor, ele me garantiu que tem qualidade. Mas vou verificar, porque é uma questão importante”, destaca.