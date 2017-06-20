Espera por audiência e sentença em Juizados Especiais passa de um ano

Muitas pessoas buscam os Juizados Especiais Cíveis em busca de soluções rápidas para ações consideradas mais simples. No entanto, há muitas reclamações a respeito da demora desses juizados em marcar as audiências.

Pessoas também aguardam há mais de um ano por uma sentença. Esse é o caso do advogado Hugo Antônio Rodrigues Carvalho, que atua em causa própria contra uma empresa de telefonia. Nenhum representante da companhia compareceu à última audiência em meados de 2016. O advogado ainda aguarda uma sentença.

“Em tese, seria uma sentença rápida, simples, mas tem demorado mais de um ano. O que falam, quando tentamos despachar com o juiz, é que estão fazendo as sentenças em ordem cronológica e que ainda estão nos processos de 2015. O meu processo teve a última audiência no meio de 2016. Ou seja, ainda tem um ano antes de chegar a minha sentença”, explicou.

A conselheira e presidente da Comissão Especial dos Juizados Especiais da OAB-ES, Flávia Aquino, confirma que a demora para marcação de audiências ou para que saiam as sentenças pode passar de um ano em alguns casos.

Segundo Flávia Aquino, a lentidão pode ser ainda maior que na Justiça Comum. Ela explica qual o principal motivo para isso.

“A falta de servidor e a falta de magistrado. No interior, a gente vê semanas inteiras sem juízes para presidir processos. É isso que eu entendo que, hoje, é a maior causa da falta de celeridade nos julgamentos e que acaba por frustrar a sociedade inteira”, disse.