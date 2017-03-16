Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

É MOLE?

Espera para tirar Carteira de Trabalho ultrapassa 50 dias na Serra

O pior é que com essa demora até quem conseguiu emprego fica com medo de perder

Publicado em 16 de Março de 2017 às 15:00

Publicado em 

16 mar 2017 às 15:00
Como se já não bastasse o desemprego, os capixabas estão esbarrando em outro problema: tirar a Carteira de Trabalho. Na Serra a espera chega a ultrapassar os 50 dias. O pior é que com essa demora até quem conseguiu emprego fica com medo de perder. 
Desde o início da semana, a farmacêutica Valéria Millet, moradora da cidade, acorda cedo e vai até o Sine, que fica em Jacaraípe, mas volta para casa sem ter o problema resolvido. Além da limitação de senhas, o sistema também costuma ficar fora do ar. “Chegando lá eu encontro pessoas na mesma situação, gente que precisa da carteira com urgência. Eles disponibilizam apenas 20 senhas, por isso é preciso chegar de madrugada ficar na fila sem saber se vai sair de lá com o documento”, relatou.  
Espera para tirar Carteira de Trabalho ultrapassa 50 dias na Serra
Sem conseguir fazer o documento, a farmacêutica teve que fazer um agendamento, que está programado para o dia 07 de abril. “Eles te dão um prazo de até 30 dias para pegar a carteira após essa data. Assim como eu, existem milhares de pessoas nessa situação”, desabafou. 
A prefeitura da Serra, informou que o Sine da cidade distribui de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, um número de senhas, de acordo com o Ministério do Trabalho, para o atendimento no mesmo dia. Se a procura for maior, é realizado o agendamento do atendimento, e a pessoa já fica sabendo o dia e horário que deverá retornar ao local.
O superintendente do Ministério do Trabalho do Espírito Santo, Alcimar Candeias, informou que o número de senhas é estipulado pelo Sine e não pelo Ministério. Quem não conseguir fazer o documento nas agências do Sine podem procurar diretamente o MTE. “Temos agências na Serra, em Vitória e em Vila Velha. O cidadão poderá buscar diretamente nosso site para fazer o agendamento”, explicou.
ADMISSÃO 
Segundo a especialista em direito trabalhista, Ana Paula Tauceda, a CLT prevê que, ao contratar, a empresa tem um prazo de 48 horas para assinar a carteira de trabalho e devolver ao empregado com as anotações referentes à data de admissão, remuneração, condições especiais e dados relativos à duração do trabalho. Caso isso não seja feito a empresa poderá ser multada ou alvo de ações na Justiça por parte do colaborador, que poderá pedir reconhecimento de vínculo empregatício e contagem de tempo de serviço.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados