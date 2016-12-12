Quem depende de medicamentos fornecidos pela Farmácia Cidadã de Vila Velha precisou de paciência para ser atendido nesta segunda-feira (12). Usuários relataram que esperaram cerca de cinco horas para conseguir atendimento. Para muitos, o número de farmacêuticos não é suficiente para suprir a demanda.

Às 14 horas, a aposentada Tânia Regina, conseguiu pegar os dois medicamentos que usa diariamente para tratar a enfisema pulmonar. Mas para conseguir ser atendida neste horário, ela teve que chegar cedo ao local, que fica próximo ao Terminal de Vila Velha. “Eu cheguei aqui às 9 horas. A fila para pegar a senha estava enorme. Nem acredito que já estou indo embora”, disse.

Your browser does not support the audio element. Espera em Farmácia Cidadã pode chegar a 5 horas

Uma senhora que preferiu não ser identificada, reclamou da demora no atendimento. Já passava das 14 horas e ela e o filho, que sofre de esquizofrenia, aguardavam atendimento sem almoço. Ela tinha chegado no local antes das 10 horas. “É uma absurdo. Toda vez que venho fico quatro, cinco horas aqui dentro. Antigamente o atendimento era ruim, mas não como agora. Cada dia que passa piora”, afirmou.

A professora Maria Luíza é doente renal crônica e depende do medicamento para o bom funcionamento dos rins. Nesta segunda, ela chegou à farmácia ao meio-dia, mas 65 pessoas com atendimento prioritário aguardavam na sua frente. Ela destacou que apesar da demora, vai embora feliz quando consegue o medicamento, pois, muitas vezes, perde viagem. “Tem mês que você vem e não encontra o medicamento, porque está em falta. Em novembro, fiquei 10 aguardando o remédio chegar”, afirmou.

Demanda alta

Por nota, a Gerência de Assistência Farmacêutica do Estado informou que vem trabalhando para melhorar, ampliar e humanizar o atendimento ao cidadão. Atualmente, o serviço oferece 300 tipos de medicamentos de alto custo para enfermidades graves, que podem levar à morte ou provocar perda da qualidade de vida, incapacitação para o trabalho e redução da expectativa de vida. E tanto pacientes da rede pública de saúde quanto os que utilizam a rede particular podem recorrer à oferta gratuita de medicamentos.