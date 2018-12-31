Auxiliar de lanchonete Elaine Santana Crédito: Patrícia Scalzer

Emagrecer, trocar de carro, fazer a viagem dos sonhos. Para muita gente final de ano é a época ideal para fazer planos. Mas para que os sonhos se tornem viáveis, especialistas dizem que é preciso ter foco e disciplina.

Your browser does not support the audio element. Especialistas dão dicas de como atingir seus objetivos em 2019

O economista Ricardo Paixão orienta que para ter as finanças em dia ao longo de 2019, o ideal é poupar pelo menos 10% da renda mensal. Mas para que isso ocorra, o primeiro passo é quitar as dívidas. “Se você conseguir destinar 10% da sua renda para poupança já é um bom caminho. Mas isso tem que ser com muita disciplina, é como se fosse uma dívida que você contraiu”, contou.

É poupando que a auxiliar de lanchonete Elaine Santana planeja realizar o sonho da casa própria em 2019. Ela conta que precisa sair do aluguel. “Sair do aluguel é o que eu mais desejo. O ano de 2019 pra mim tem que ser de mudança. Tô economizando, mas ainda falta um pouquinho, então, tenho que ralar muito para conseguir”.

O início do ano também é uma boa época para quem quer iniciar uma atividade física. A personal trainer Aryane Cavalcante conta que seja por saúde, estética ou por lazer, com poucos dias a pessoa já sente as mudanças do corpo.

“Entre 7 e 10 dias você já tem um retorno de retenção de líquido. Você sente no seu dia a dia muito mais disposição. Aos poucos você vai sentindo o resultado, de acordo com o estado que a pessoa está, tem gente que está totalmente sedentária”, disse.

Segundo Aryane para quem está totalmente sedentário, o ideal é fazer uma avaliação médica antes de iniciar uma atividade física para saber como está a saúde. De início, uma caminhada de 20 minutos, três vezes por semana já é um bom caminho.

Além da atividade física, é preciso ter foco na alimentação. A nutricionista Daniele Laporte explica que a primeira orientação é não querer compensar o que comeu no Natal e Ano Novo com dietas malucas.

“Eu vejo muitas pessoas cometerem loucuras para compensar o excesso que cometeu nessas duas festividades nos dias que seguem, como fazer jejum, exagerar no treinamento. Isso é um erro porque você vai cometer uma agressão ao seu corpo e o efeito é contrário”, explicou.