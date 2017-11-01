Especialistas apontam que igrejas proliferam ideais opostos a Lutero

Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

A Reforma Protestante completa 500 anos nesta semana. O momento marcado em 1517 era a da divulgação feita por Martinho Lutero das 95 críticas contra a Igreja Católica. De lá para cá, muitas outras denominações religiosas foram criadas, aumentando o número dos chamados evangélicos. Mas há preocupação dessa situação hoje até dentro das congregações.

Hoje existem cerca de 300 denominações religiosas diferentes só na Capital, segundo a Associação de Pastores da Grande Vitória. A maioria dessas igrejas ficam em regiões de vulnerabilidade social, como São Pedro. Segundo o Censo do IBGE, são quase 1,2 milhão de evangélicos no Espírito Santo, contra 1,8 milhão de católicos.

Para o professor de filosofia e ciência da religião, Vitor Rosa, muitas das religiões saíram da linha de pensamento de Lutero. Uma dessas linhas seria a salvação pela fé, que foi substituída pela troca de bens materiais, como visto em alguns religiões.

“Esse grupo religioso não retrata de forma alguma o que foi a reforma nas suas origens. Quando um grupo oferece poder, riqueza, dinheiro associa o bem material com a benção divina. Isso vai na contramão do que foi colocado lá na reforma”, analisa.

O especialista também aponta a motivação do alto número de igrejas atualmente.

“São colocados como luteranos tanto os luteranos, que tem uma tradição histórica e uma teologia, e também aquele cidadão que ontem, na garagem de sua residência, criou um grupo religioso. Muitas pessoas, sem nenhuma formação teológica, se denominam igrejas”, diz.

A crítica do alto número de igrejas é mantida até pelo presidente da Associação dos Pastores da Grande Vitória, Enoque de Castro Pereira. Para o religioso o alto número de igrejas faz com que haja uma divisão dos fiéis. Ele defende restauração dos ideais de Lutero. “Isso prova desunião e falta de entendimento entre o povo e cada um querendo criar sua empresa, porque tem CNPJ. Muitas vezes os indivíduos criam um negócio. Acho que colocaram muita coisa em cima da Igreja que não foi Jesus que colocou e sim os homens”, disse.