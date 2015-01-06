Igualmente a outros anos, janeiro começa com cobranças que vencem no início de 2015. São impostos como IPVA, IPTU e gastos com material escolar, matrícula, renovação de seguro e reajuste do plano de saúde. Com a alta da inflação e reajustes tributários já anunciados pelo governo federal, este será o pior início de ano da última década, de acordo com o professor de economia, Mário Vasconcellos.

Your browser does not support the audio element. Especialista recomenda cautela nos gastos diários com previsão de aumento em impostos

O professor destaca que historicamente o preço dos produtos também aumentam no início do ano. Entretanto, nos últimos meses, o reajuste dos alimentos e serviços foi maior que a inflação, que foi de 6,5%. “Isso já vem acontecendo há tempo. A inflação dos alimentos e serviços está acima de 10%”, disse à Rádio CBN.

Algumas contas, de acordo com o especialista, não podem ser adiadas, como é o caso de alimentação, água e luz. Entretanto, com uma adequação, é possível cortar gastos.

“Reorganizar nosso orçamento, estabelecer prioridades, gastar naquilo que efetivamente é necessário e adiar a realização de sonhos, eles serão realizados na hora em que a situação permitir e melhorar”, explicou.

O economista também destaca que este é o momento de economizar, por isso, alguns costumes devem ser deixados de lado. “Na medida que os bens e serviços serão adquiridos, será necessário fazer uma pesquisa no entorno da onde você mora para fazer economia. As marcas devem ser esquecidas, compre o que estiver mais em conta. Com isso o orçamento será reequilibrado, também será preciso reajustar os gastos, principalmente os mais básicos e necessários”, afirmou.