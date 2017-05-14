Especialista orienta consumidor na troca do presente de Dia das Mães

O contador Leandro conversa com a mãe antes de comprar o presente Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta o comércio no Brasil, perdendo apenas para o Natal. Com um volume de vendas tão grandes, é comum que muitas pessoas voltem às lojas para trocar os presentes que não agradaram ou até mesmo aqueles com defeitos. O advogado especialista em direito do consumidor, Diego Pimenta Moraes, orienta os consumidores que vão trocar algum produto.

Em primeiro lugar, o advogado ressalta que o comerciante não é obrigado a trocar a mercadoria se ela não tiver algum defeito. Por isso, ele orienta que os compradores fiquem atentos às condições de troca oferecidas pelos estabelecimentos.

Your browser does not support the audio element. Especialista orienta consumidor na troca do presente do Dia das Mães

“É preciso verificar se o estabelecimento comercial tem políticas de troca. A grande maioria fornece essa política, mas é bom ficar atento, porque onde não há essas condições ou onde alguns produtos não podem ser trocados, não há direito a substituição do presente, ainda que não tenha servido ou que o produto esteja intacto”, orientou o advogado.

Além disso, Diego Pimenta Moraes diz que é importante que o consumidor tenha comprovantes de que a política de troca foi oferecida pela loja. Nesse caso, quando a troca é combinada, a loja deve efetuar a substituição do produto nas condições acordadas. O advogado aconselha que os compradores tenham comprovantes por escrito ou outras formas de provar que o acordo foi feito com o estabelecimento comercial.

Diego também lembra que as compras feitas pela internet ou de outra forma que não seja presencial tem o direito ao arrependimento. Nesse caso, o consumidor tem até sete dias depois do recebimento do produto para se arrepender da compra e pedir o dinheiro de volta ou uma nova mercadoria. Por fim, ele ressalta que os consumidores não podem ser cobrados pelas trocas.

O contador Leandro dos Santos Gomes, de 38 anos, foi a uma floricultura neste domingo para comprar flores para a mãe e para a avó. No entanto, ele também comprou presentes. Para evitar uma possível troca, ele procura sondar a mãe para saber o comprar. “Eu, geralmente, compro alguma coisa que ela almeja. Antes, eu fiz uma breve pesquisa com ela sem deixá-la perceber. Depois disso, eu fui escolher o presente. Neste ano, foi um relógio, um conjunto de brincos e um colar”, contou.