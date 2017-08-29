Jorge Melguizo foi secretário de Cultura e de Desenvolvimento Social de Medellín Crédito: Patrícia Scalzer

Nos anos 90, Medellín, na Colômbia, foi considerada a cidade mais violenta do mundo. Por conta do conflito com o narcotráfico, naquela década os homicídios chegaram a quase 7 mil por ano. Em 2006 esse índice foi reduzido em mais de 90%. O caminho para que Medellín deixasse de ser a cidade mais violenta do mundo foi trilhado através da educação. Para competir de frente com o tráfico de drogas e a criminalidade foram construídos parques, bibliotecas, museus, escolas e áreas de convivência para a população.

Your browser does not support the audio element. Especialista explica como a educação ajudou a reduzir a violência em Medellín

Quem participou ativamente deste processo de mudança na cidade colombiana foi o jornalista Jorge Melguizo, que esteve em Vitória nesta terça-feira (29) para uma palestra promovida pelo Sicoob. Melguizo foi secretário de Cultura e de Desenvolvimento Social de Medellín entre os anos de 2005 e 2010. Antes disso, ele gerenciou um projeto de recuperação social da cidade.

Para Melguizo, a estratégia utilizada na Colômbia para reduzir drasticamente a violência pode ser aplicada com sucesso em qualquer cidade do Brasil. “Creio que as aprendizagens de uma cidade como Medellín podem ser perfeitamente aplicadas em qualquer cidade da América Latina”, contou.

Porém, Melguizo destaca que é preciso acabar com o principal problema dos países da América Latina, a corrupção. “A corrupção é o principal mal dos nossos países, não é a pobreza. O principal problema da América Latina é a corrupção. Políticos e empresários estão roubando o poder público”, afirmou.

Duas décadas depois, Medellín não se destaca apenas pela redução dos assassinatos, mas também na melhoria dos indicadores econômicos. Segundo Melguizo, não adianta investir em mais policiais, em equipamentos de segurança em armas mais pesadas para combater o tráfico de drogas e a violência, se não for oferecido para essas pessoas opções de mudança. “Se houver Justiça e polícia sem trabalho social, trabalho educativo e cultural, criando oportunidades para essa população de situação de pobreza, isso não servirá de nada”, destacou.

Em 2013, Medellín recebeu o título de “Cidade Mais Inovadora do Planeta”, segundo o Wall Street Journal.

Entrevista

Como foi seu trabalho em Medellín como secretário de Cultura e de Desenvolvimento Social?

Não dá para mudar a imagem sem mudar o objeto, isso que foi feito em Medellín. O que foi feito nos últimos anos foi uma mudança social, educativa, cultural e urbana. Essas mudanças fez de Medellín uma referência internacional. Precisávamos disso, em 20 anos tivemos 60 mil mortes violentas.

Como vocês conseguiram reduzir a violência na cidade?

Para mim, o principal foi fazer em Medellín uma construção integral e articulada da sociedade civil, do governo, das organizações comunitárias, empresas privadas e universidades públicas e privadas. Conseguimos pela primeira vez trabalhar juntos com setores que sempre trabalharam separados.

É possível fazer no Brasil o que foi feito em Medellín?

Conheço toda América Latina e o país que mais se parece com a Colômbia é o Brasil, povo, comida, costumes, tudo é parecido. Creio que as aprendizagens de uma cidade como Medellín podem ser perfeitamente aplicadas em qualquer cidade da América Latina. Mas temos também problemas iguais, um deles é a corrupção…Outro grande obstáculo é a separação dos três níveis de governo. Governos federal, estadual e municipal nunca trabalham de forma integrada.

Como acabar com problemas como corrupção, tráfico de drogas e assassinatos?

Em primeiro lugar é preciso ter políticas públicas transparentes. Não existe corrupção, existe os corruptos com nome e sobrenome. É preciso tomar decisões sobre onde investir o orçamento público. Nós tomamos a decisão que, em Medellín, educação e cultura seriam prioridade. Educação pública de qualidade e cultura como direito. Mas não é cultura de obras de artes, é cultura que nos ajuda a apreciar a própria vida e a viver com os outros. Cultura é um meio de transformação social.

O que você atribui o sucesso da mudança social vivida Medellín?