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VACINA

Especialista diz que contaminações bacterianas em vacinas são raras

Esterilização com álcool na área onde a dose da vacina é aplicada não é mais utilizada por profissionais da saúde

Publicado em 15 de Maio de 2017 às 20:42

Publicado em 

15 mai 2017 às 20:42
Na última semana, uma criança de 4 anos de idade foi internada no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, com um diagnóstico de infecção por bactéria. Segundo a mãe do menino, os sintomas começaram algumas horas depois de ele tomar duas vacinas em uma unidade de saúde do município. O infectologista Aloísio Falqueto, no entanto, afirma que contaminações bacterianas em vacinações são raras e que a esterilização com álcool da área onde a dose é aplicada não é mais comum.
A avó do menino foi quem o levou à Unidade de Saúde de Dom João Batista, na última quarta-feira (10), para tomar as vacinas de gripe e a tríplice bacteriana. De acordo com a senhora, o braço da criança não foi esterilizado. O infectologista Aloísio Falqueto esclarece que esse procedimento já não é mais adotado porque estudos mostraram que ele não é necessário para prevenção de contaminações.
“Antigamente se fazia assepsia da pele com álcool iodado e vários outros produtos. Depois, verificou-se que não tinha sentido aquilo para prevenir contaminações. Hoje em dia, a orientação é fazer a vacina normalmente sem necessidade de assepsia da pele”, explicou.
O infectologista acrescentou que contaminações por bactérias em vacinações são incomuns porque os materiais são todos descartáveis e recebem um tratamento rigoroso de armazenamento. Além disso, ele destacou que o álcool usado para limpar a região onde a dose será aplicada não afeta a eficiência da vacina, já que o medicamento não entra em contato com o produto usado para esterilização. 
No entanto, Kattlyn Barbosa, a mãe do menino que foi internado no Pronto Atendimento da Glória na última semana desconfia que a contaminação se deu na hora da vacinação, porque a criança começou a sentir febre e ficou com o braço inchado, dolorido e vermelho algumas horas depois de tomar as doses.
Katllyn foi informada de que a reação seria normal e que poderia durar até dois dias. Como a criança foi vacinada na quarta, a mulher voltou com o filho ao PA da Glória, onde recebeu o diagnóstico de que ele havia sido infectado com uma bactéria.
Nesta segunda-feira (15), a criança recebeu alta. Mesmo assim, Kattlyn diz temer pela saúde do filho. “Eu ainda estou com medo porque era para ele estar em um hospital que tivesse porte para o que aconteceu e ele não estava”, disse.
A prefeitura de Vila Velha foi procurada para informar se tem conhecimento sobre o caso e se alguma providência foi tomada em relação ao assunto. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o secretário Jarbas Ribeiro de Assis Júnior determinou apuração do fato junto à Unidade de Saúde de Dom João Batista e ao PA da Glória.

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