Especialista aponta uso de água subterrânea como solução para crise hídrica no Estado

Especialista aponta uso de água subterrânea como solução para crise hídrica do Espírito Santo. Segundo o geólogo e professor da Universidade Federal de Itajubá, José Augusto Costa Gonçalves, cerca de 35% do território capixaba é composto por rochas porosas com alta capacidade de armazenamento de água.

O especialista explica que parte das regiões norte e sul do Estado são os locais que apresentam os maiores reservatórios de água no lençol freático. Cidades castigadas pela seca como Jaguaré, Sooretama, Linhares e São Mateus, além de municípios do sul do Espírito Santo, como Anchieta, Itapemirim e Presidente Kennedy, têm elevado potencial para fazer uso de águas subterrâneas.

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“No Norte do Espírito Santo, como já foi estudado por profissionais da área de geologia, existem dois grandes reservatórios conhecidos como aquífero Barreiras e Rio Doce. São duas formações geológicas que são pacotes de rochas, na faixa de 500 metros de espessura, com grande potencial de armazenamento de água”, explica.

Danos ambientais

Segundo Gonçalves, além de consciência, a exploração dos aquíferos exigem estudos para que não sejam causados danos ambientais. Ele complementa, que o Espírito Santo poderia utilizar água proveniente de lençóis freáticos como fonte exclusiva para abastecimento de cidades inteiras, como acontece em larga escala em municípios paulistas ou gaúchos, por exemplo.