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Especial: como Papai Noel consegue entregar presentes em todo o mundo

No mundo todo, quase um bilhão, quinhentos e quarenta milhões de crianças esperam a visita do bom velhinho entre a noite do dia 24 e a madrugada do dia 25 de dezembro

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 11:29

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

23 dez 2019 às 11:29
Parque Moscoso também tem Papai Noel e iluminação especial Crédito: Leonardo Silveira
Você já parou para pensar na maratona que Papai Noel enfrenta para dar conta de distribuir todos os presentes para as crianças? No mundo todo, quase um bilhão, quinhentos e quarenta milhões de crianças esperam a visita do bom velhinho entre a noite do dia 24 e a madrugada do dia 25 de dezembro. São 770 milhões de casas visitadas. E quantos quilos o Papai Noel carrega no trenó? Para responder a estas e outras curiosidades que envolvem a magia do Natal, a jornalista Vilmara Fernandes recrutou professores de matemática e física e também uma nutricionista. Na reportagem especial, com edição de áudio de Leandro Rodrigues, você vai se surpreender. Força Papai Noel!
ESPECIAL - VILMARA FERNANDES - A MARATONA DE PAPAI NOEL - 8.24s - 23-12-19

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