Especial: como Papai Noel consegue entregar presentes em todo o mundo

Você já parou para pensar na maratona que Papai Noel enfrenta para dar conta de distribuir todos os presentes para as crianças? No mundo todo, quase um bilhão, quinhentos e quarenta milhões de crianças esperam a visita do bom velhinho entre a noite do dia 24 e a madrugada do dia 25 de dezembro. São 770 milhões de casas visitadas. E quantos quilos o Papai Noel carrega no trenó? Para responder a estas e outras curiosidades que envolvem a magia do Natal, a jornalista Vilmara Fernandes recrutou professores de matemática e física e também uma nutricionista. Na reportagem especial, com edição de áudio de Leandro Rodrigues, você vai se surpreender. Força Papai Noel!