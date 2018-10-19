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Esgoto irregular: robô será usado na Praia do Canto e Jardim da Penha

Trata-se de um carrinho com uma câmera acoplada, colocado dentro da tubulação da rede de drenagem pluvial. Sistema já foi usado em parte de Jardim Camburi e custou quase R$ 50 mil

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 16:42

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

19 out 2018 às 16:42
Operador testa robô antes de colocá-lo na tubulação da rede de drenagem Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Para identificar ligações clandestinas de esgoto em bairros de Vitória, como aconteceu em Jardim Camburi, a Cesan estuda usar um robô para monitorar a rede de drenagem da água de chuva em Jardim da Penha e Praia do Canto. O sistema foi usado durante o mês de setembro, em fase de testes, em uma área de 800 metros lineares, no entorno do córrego localizado entre o Parque Botânico e o final da praia de Camburi.
Essa tecnologia usa um carrinho com uma câmera acoplada, colocado dentro da tubulação da rede de drenagem pluvial. O robô é controlado externamente por um operador e percorre a rede, filmando e identificando tubos suspeitos que estariam jogando esgoto na rede que acaba desaguando nos rios ou no mar.
Em Jardim Camburi, onde foi testado, o sistema encontrou 25 pontos suspeitos. Desses, a Cesan confirmou, através do teste do corante, que dez tinham irregularidades, ou seja vazava esgoto que acabava indo parar no córrego.
TESTE
O teste custou quase R$ 50 mil, pagos para uma empresa de tecnologia, e a Cesan agora analisa abrir outra licitação para levar o robô para Jardim da Penha e Praia do Canto. O Gerente de operação e manutenção Norte da Cesan, Daniel Caulyt, explicou o motivo da escolha desses bairros. 
"São bairros mais antigos, já são consolidados, bairros com poucos terrenos a serem construídos, com esgotamento sanitário completo. A Cesan quer fechar esse processo: construção de rede, disponibilização da caixa de ligação, campanhas educativas, e esse monitoramento para identificar essas poucas ligações que ainda estão na drenagem", afirmou.
Após a constatação das irregularidades em Camburi, a Cesan já está abrindo os pontos com despejo de esgoto para fazer a adequação, em alguns casos isso acontece sem precisar entrar na casa ou notificar o proprietário - o que acelera o processo.
Todas as casas da região por onde o robô passou, em Jardim Camburi, já estavam interligadas à rede de esgoto, mas, ainda sim, algumas residências tinham pontos irregulares de despejos. A Cesan acredita que isso acontecia por desconhecimento dos moradores, principalmente daqueles que se mudaram para lá após a interligação ou aqueles que moram em casas mais antigas.

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