Esgoto irregular: robô será usado na Praia do Canto e Jardim da Penha

Operador testa robô antes de colocá-lo na tubulação da rede de drenagem Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Para identificar ligações clandestinas de esgoto em bairros de Vitória, como aconteceu em Jardim Camburi, a Cesan estuda usar um robô para monitorar a rede de drenagem da água de chuva em Jardim da Penha e Praia do Canto. O sistema foi usado durante o mês de setembro, em fase de testes, em uma área de 800 metros lineares, no entorno do córrego localizado entre o Parque Botânico e o final da praia de Camburi.

Essa tecnologia usa um carrinho com uma câmera acoplada, colocado dentro da tubulação da rede de drenagem pluvial. O robô é controlado externamente por um operador e percorre a rede, filmando e identificando tubos suspeitos que estariam jogando esgoto na rede que acaba desaguando nos rios ou no mar.

Em Jardim Camburi, onde foi testado, o sistema encontrou 25 pontos suspeitos. Desses, a Cesan confirmou, através do teste do corante, que dez tinham irregularidades, ou seja vazava esgoto que acabava indo parar no córrego.

TESTE

O teste custou quase R$ 50 mil, pagos para uma empresa de tecnologia, e a Cesan agora analisa abrir outra licitação para levar o robô para Jardim da Penha e Praia do Canto. O Gerente de operação e manutenção Norte da Cesan, Daniel Caulyt, explicou o motivo da escolha desses bairros.

"São bairros mais antigos, já são consolidados, bairros com poucos terrenos a serem construídos, com esgotamento sanitário completo. A Cesan quer fechar esse processo: construção de rede, disponibilização da caixa de ligação, campanhas educativas, e esse monitoramento para identificar essas poucas ligações que ainda estão na drenagem", afirmou.

Após a constatação das irregularidades em Camburi, a Cesan já está abrindo os pontos com despejo de esgoto para fazer a adequação, em alguns casos isso acontece sem precisar entrar na casa ou notificar o proprietário - o que acelera o processo.