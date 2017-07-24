Escritores capixabas são homenageados em escadaria de Vitória

Cada degrau da Escadaria da Gentileza, no Morro dos Alagoanos, em Vitória, conta uma história. Nesta terça-feira (25), Dia Nacional do Escritor, o ilustre morador do bairro conhecido como Raimundo “Gentileza” vai inaugurar uma homenagem a autores capixabas, que terão seus nomes gravados nos degraus onde serão depositados livros que qualquer um vai poder pegar.

Além de prestar a homenagem aos escritores do Espírito Santo, Raimundo também procura dar oportunidade para que a comunidade conheça mais a literatura capixaba e provocar entre os moradores o hábito de ler.

“Nesse sobe e desce, eles vão se familizar com esses nomes de escritores. Quem sabe, amanhã, quem passar por aqui não pode tornar-se um leitor? Vou além: quem sabe daqui não saia um escritor ou escritora?”, indagou.

O escritor e historiador Fernando Achiamé será um dos homenageados na Escadaria da Gentileza. Para ele, é uma honra ter o nome marcado nos degraus. Achiamé também considera que esse trabalho eleva a autoestima da comunidade do Morro dos Alagoanos.

“É uma área de exclusão social da cidade. Iniciativas como essa fazem com que ela se integre à cidade e a cidade a ela. Ao homenager os escritores, ele também, fundamentalmente, está homenageando a comunidade, ligando o nome do escritores ao cotidiano do Morro dos Alagoanos”, comentou.

Valsema Rodrigues é mais uma autora que terá o nome marcado nos degraus da escadaria. Ela já garantiu que vai doar livros para serem disponibilizados para os moradores. A ideia de oferecer obras gratuitamente é maravilhosa, segundo Valsema, que lembra o fato de muitas pessoas não terem condições de comprar livros.

Para retribuir a homenagem, a escritora escreveu versos de agradecimento:

“Neste dia do escritor,

Vejo livros na escadaria

Que belo gesto de amor