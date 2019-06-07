Escoras no teto do Terminal de Carapina preocupam passageiros

Estrutura é escorada por andaime no Terminal de Carapina Crédito: Fernando Madeira | GZ

O uso de andaimes para escorar parte do teto do Terminal Carapina, na Serra, está preocupando muitos passageiros que utilizam o terminal rodoviário diariamente. As escoras metálicas foram colocadas em dois locais de um das plataformas do terminal, após recomendação da Defesa Civil Estadual. O problema está na abertura entre as juntas de dilatação da estrutura que sustentam o telhado.

A reportagem da rádio CBN Vitória esteve no Terminal de Carapina, na manhã desta sexta-feira (7), e conversou com passageiros que estavam preocupados com a situação. Além do medo de algum problema no teto, passageiros como a doméstica Dilma Azevedo reclamaram que os andaimes atrapalham a movimentação das pessoas no terminal. Dilma também lembrou de um caso ocorrido em 2013, quando ventos fortes derrubaram parte do teto do Terminal de Itaparica, em Vila Velha.

"Esses andaimes atrapalham a gente. As vezes a gente quer passar rápido e não consegue, porque tem muita gente, muito tumulto e os andaimes estão atrapalhando. Com certeza tenho medo desse telhado desabar, igual aconteceu no Terminal de Vila Velha", disse a passageira.

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A passageira Fabiana Lenzi também utiliza diariamente o terminal e reclamou da segurança no local. "Nesse horário de pico é muita gente andando para lá e para cá. Eu não sei se aquele negócio é seguro e se corre risco de cair. Eu não acho seguro, não", criticou a passageira.

PREVISÃO DE VISTORIA NO TERMINAL

Procurada pela reportagem da CBN, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que a estrutura do Terminal Carapina não oferece risco de queda.

Estrutura é escorada por andaime no Terminal de Carapina Crédito: Fernando Madeira | GZ

A companhia explica que foi constatada uma abertura excessiva nos encaixes do console e, por precaução, foi feito o escoramento. A Defesa Civil fez uma avaliação visual e sugeriu a medida, para evitar transtornos. Uma equipe técnica da Ceturb e do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) pretendem ir ao local ainda nesta sexta-feira (07) para rever a situação e avaliar a melhor forma de reparo.

CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL

Em setembro do ano passado o Governo do Estado anunciou investimentos para a construção de um novo Terminal de Carapina. Nesta sexta-feira (07), a Secretaria dos Transportes e Obras Públicas (Setop) afirmou que está avaliando modelos de PPP (Parceria Público Privada) com a finalidade de melhoria e modernização dos Terminais do Transcol.