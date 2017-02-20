Na semana passada o presidente da República, Michel Temer (PMDB), sancionou a lei que estabelece a reforma do ensino médio. Mas apesar de já ter força de lei, a reforma não será colocada em prática imediatamente, pois, primeiro, é preciso que o texto da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) seja concluído, o que só deve acontecer no final do ano.

Por isso, as mudanças no ensino médio só devem acontecer, de fato, em 2019, de acordo com a professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cleonara Schwartz. A especialista explica que 60% do ensino será comum para todas as escolas, seja ela pública ou particular. Esse conteúdo é definido pela BNCC.

Your browser does not support the audio element. Escolas vão praticar novo ensino médio somente em 2019, diz especialista da Ufes

“Português e Matemática são disciplina obrigatórias nos três anos do ensino médio. Assim como Artes e Educação Física, que tinham sido excluídas pela Medida Provisória e volta no texto da lei. O Inglês também é obrigatório desde o 6º ano do Ensino Fundamental”, disse à Rádio CBN.

Mudanças

Os 40% restantes da carga horária podem ser definidos de acordo com a proposta da escola. O aluno vai poder optar por concluir um curso técnico no ensino médio ou estudar apenas uma área específica como ciências humanas ou exatas.

Como as escolas ainda precisam se adequar para colocar em prática o novo ensino médio, a especialista acredita que a mudança demore mais alguns anos para ocorrer. “As rede de ensino vão ter o ano de 2018 para fazer as alterações e as adequações de acordo com a BNCC. Então, possivelmente, no ano de 2019 será efetivamente colocado em prática aquilo que a lei anuncia”, acrescentou Cleonara.