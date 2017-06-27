O Governo do Espírito Santo pretende investir em sistemas de energia fotovoltaica – energia gerada por meio da luz solar. A ideia, no entanto, ainda não tem prazo para ser executada em todas as escolas e deve começar aos poucos, segundo o secretário de Estado da Educação, Haroldo Corrêa Rocha. De início, num prazo de 90, e em caráter de testes, dez escolas vão receber o sistema de energia solar, porém sem investimentos públicos.

Your browser does not support the audio element. Escolas públicas vão gerar energia própria

O empreendimento foi viabilizado por meio de uma parceria com a EDP, que tem obrigação de investir em energia sustentável. Os sistemas não excluem totalmente as escolas de pagar as contas de luz, mas economiza cerca de 10% na conta no final do mês. Na prática são R$ 300 de economia para cada escola. O Estado gastou só em 2016, R$ 14,3 milhões com energia elétrica em 490 escolas da rede. O valor daria para construir uma Escola Viva por ano, conforme estimativa da Secretaria de Educação (Sedu).

Um dos benefícios da energia sustentável, de acordo com Haroldo Corrêa Rocha, é que nos períodos de maior consumo de energia, entre dezembro e fevereiro, as escolas, não funcionam, mas como as escolas continuam conectadas à rede elétrica, ganham créditos com a EDP. “As escolas não funcionam, mas os equipamentos geram energia e repassam isso para a Escelsa, gerando crédito, que depois, quando a escola consumir, faz a compensação. A ideia é que as escolas tenham autonomia, não tendo a conta de luz”, acrescenta.

Atualmente quem produz energia solar não é isentado do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) no Espírito Santo, diferentemente de outros estados. Segundo o governador Paulo Hartung (PMDB), em discurso, avanços na energia sustentável devem ser feitos com cuidados devido a situação econômica. “Estamos com muita cautela, porque o quadro fiscal é muito delicado. Mas, mais à frente, queremos dar uma passo no sentido de estimular a geração de energia solar no Estado”, acrescentou durante evento de anúncio.