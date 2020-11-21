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Risco moderado

Escolas proibidas de abrir a partir de segunda em Vitória e 4 cidades

Municípios que entraram na classificação de risco moderado de Covid-19 ficarão com as aulas presenciais suspensas e terão que voltar ao ensino remoto

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 15:53

Publicado em 

21 nov 2020 às 15:53
 
Risco moderado
 
Municípios que entraram na classificação de risco moderado de Covid-19 ficarão com as aulas presenciais suspensas e terão que voltar ao ensino remoto
 

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