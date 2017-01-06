O mês de janeiro é marcado pela corrida dos pais às papelarias em busca de material escolar, sempre pesquisando bastante para conciliar a escolha do mais barato com o desejo dos filhos. O consumidor, no entanto, precisa ficar atento aos abusos que instituições de ensino podem cometer nesse período. Entre eles a cobrança de material de uso coletivo e a falta de opção no momento do pagamento de uma taxa de material escolar.
O Procon-ES notificou, em dezembro, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado (Sinepe-ES) para que oriente as escolas a não cobrarem a taxa por uso de material coletivo. Segundo a diretora-presidente do órgão de defesa do consumidor, Denise Izaita, há mais de dois anos existe uma legislação específica que condena o abuso. “Cobranças de materiais que são utilizados para a limpeza e na manutenção da escola, de materiais pedagógicos e de ensino. Tudo isso deve ser incluído na planilha econômico-financeira da instituição. Esses custos não podem ser repassado aos pais”, destaca.
Escolas não podem cobrar compra de material de uso coletivo, alerta Procon
Outra irregularidade é a cobrança por taxa de material escolar sem opção de escolha pelos pais. De acordo com o Procon-ES, o valor pode ser repassado, porém os responsáveis podem comprar o material por conta própria, obtendo a lista recomendada pela instituição.
Escolas mais conscientes
O superintendente do Sinepe-ES, Geraldo Diório Filho, acredita que as escolas estejam mais cientes do que pode ou não cobrar. Sobre a taxa de material escolar sem opção para os pais, ele acredita que fica mais barato para eles em algumas situações. “A escola não cobra o valor do material e sim dá a lista. Mas tem pais que pedem que a escola compre e como a instituição adquire em atacado, fica mais barato. Devido a isso existe essa situação”, explicou.
Outra cobrança que não pode ser realizada pelas instituições de ensino é o uso de marcas específicas. Segundo o Procon-ES, apenas em casos em que uma determinada marca pode beneficiar o ensino, a cobrança pode ser realizada. Uma lembrança importante é que as mensalidades escolares só podem ser reajustadas no final do ano.