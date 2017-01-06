O mês de janeiro é marcado pela corrida dos pais às papelarias em busca de material escolar, sempre pesquisando bastante para conciliar a escolha do mais barato com o desejo dos filhos. O consumidor, no entanto, precisa ficar atento aos abusos que instituições de ensino podem cometer nesse período. Entre eles a cobrança de material de uso coletivo e a falta de opção no momento do pagamento de uma taxa de material escolar.

O Procon-ES notificou, em dezembro, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado (Sinepe-ES) para que oriente as escolas a não cobrarem a taxa por uso de material coletivo. Segundo a diretora-presidente do órgão de defesa do consumidor, Denise Izaita, há mais de dois anos existe uma legislação específica que condena o abuso. “Cobranças de materiais que são utilizados para a limpeza e na manutenção da escola, de materiais pedagógicos e de ensino. Tudo isso deve ser incluído na planilha econômico-financeira da instituição. Esses custos não podem ser repassado aos pais”, destaca.

Your browser does not support the audio element. Escolas não podem cobrar compra de material de uso coletivo, alerta Procon

Outra irregularidade é a cobrança por taxa de material escolar sem opção de escolha pelos pais. De acordo com o Procon-ES, o valor pode ser repassado, porém os responsáveis podem comprar o material por conta própria, obtendo a lista recomendada pela instituição.

Escolas mais conscientes

O superintendente do Sinepe-ES, Geraldo Diório Filho, acredita que as escolas estejam mais cientes do que pode ou não cobrar. Sobre a taxa de material escolar sem opção para os pais, ele acredita que fica mais barato para eles em algumas situações. “A escola não cobra o valor do material e sim dá a lista. Mas tem pais que pedem que a escola compre e como a instituição adquire em atacado, fica mais barato. Devido a isso existe essa situação”, explicou.