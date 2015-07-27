As atividades do Escola Viva começaram nesta segunda-feira (27). A unidade de São Pedro, em Vitória, é a primeira da rede Estadual a ter o Ensino Médio em tempo integral e vai funcionar como um projeto piloto. A ideia é que no primeiro semestre do ano que vem, outras escolas no mesmo modelo sejam implementadas na Grande Vitória e, principalmente, em municípios do interior do Espírito Santo.

Das 480 vagas disponíveis, 434 foram preenchidas. Entre esses alunos que já garantiram vagas estão 12 adolescentes que se mudaram do interior para a Região Metropolitana somente para cursar o tempo integral. Eles são residentes dos municípios de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Afonso Cláudio e São Mateus, de acordo com o secretário de Educação, Haroldo Correa Rocha.

Your browser does not support the audio element. Escolas na Grande Vitória e no interior devem receber o Escola Viva em 2016

Nesta primeira semana será realizado o "acolhimento" de pais, professores e alunos. Dinâmicas estão sendo realizadas por cinco alunos de Pernambuco que estudam em um colégio semelhante à unidade do Escola Viva em Vitória, de acordo com o secretário.

"Cada turma vai ter um dia e meio de trabalho nesta semana. O acolhimento dos alunos contempla um conjunto de dinâmicas com os estudantes que vieram de Pernambuco. Particularmente, o trabalho mais importante que é cada um escrever o seu projeto de vida, que vai ser apresentado para a equipe da escola no final do segundo dia de atividades de cada turma", explicou, o secretário.

Aulas e disciplinas

As aulas efetivas terão início no dia 03 de agosto. Neste novo modelo de educação, os alunos permanecem na unidade por nove horas e meia A carga horária será das 7h30 às 17h. Neste período, 80 minutos ficam reservados para o almoço, além de dois intervalos, de 20 minutos cada, para o lanche. Todas essas refeições são ofertadas dentro da escola.

Durante a manhã, os alunos vão estudar disciplinas obrigatórias, como português, matemática, história, geografia e ciências. No período da tarde é a vez de disciplinas consideradas diversificadas, como estudo orientado e aprofundamento de estudo, voltados para o mercado de trabalho ou para a preparação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além das atividades eletivas, que podem ser cinema, música e meio ambiente, por exemplo.

O trabalho de projeto de vida desenvolvida nesta primeira semana de funcionamento, reforça Haroldo, vai guiar a Sedu sobre a melhor forma de ministrar essas disciplinas eletivas. "A escola se organiza a partir do projeto de vida dos alunos. É em cima desse material que a equipe pedagógica vai trabalhar para completar a estruturação da escola, por exemplo, para poder definir quais disciplinas optativas vão ser ofertadas no semestre", esclareceu.

Trinta escolas até 2018

A meta do governo do Estado é que até o final deste governo, em 2018, sejam implementadas 30 escolas de Ensino Médio em tempo integral. Nas próximas semanas, a Sedu começa a analisar os prédios disponíveis para abrigar essas unidades, entre próprios do governo e alugados, segundo Haroldo Correa.

"Para o próximo ano, teremos mais escolas em outros municípios, inclusive do interior do Estado. Nós ainda não definimos, estamos estudando ainda. Nestas últimas semanas toda equipe ficou muito concentrada na implantação dessa primeira unidade. Mas, nas próxima semanas vamos tomar uma decisão sobre as escolas que queremos colocar em funcionamento no ano que vem", afirmou.

Vagas

As 46 vagas remanescentes vão ser disputadas por alunos da rede pública e privada. O processo de solicitação das vagas suplentes foram abertas na última quinta-feira (23), por meio do site da Sedu ( www.sedu.es.gov.br ). A distribuição das vagas seguem os mesmos critérios já adotados pela rede Estadual, em ordem de prioridade: aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; e aluno que reside próximo à escola pleiteada e aluno com menor idade.