Escolas estão entre as obras mais antigas não concluídas pelo Estado

Obras inacabadas na escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Laranjeiras, na Serra. Crédito: Fernando Madeira - GZ

Quatro escolas estão entre as cinco obras do Governo do Estado mais antigas sem conclusão na Grande Vitória. Essas unidades de ensino estão em Vitória, Serra, Cariacica e Guarapari. Entre elas, algumas aguardam intervenções há quase uma década. É o caso das escolas José Leão Nunes, em Cariacica, e Aflordízio Carvalho da Silva, em Vitória, que tiveram contratos de reconstrução firmados em 2009.

Your browser does not support the audio element. Escolas estão entre as obras mas antigas não concluídas pelo estado

No caso desses dois colégios, os contratos acabaram sendo rescindidos, de acordo com informações do Portal da Transparência do Governo do Estado. Depois disso, a escola José Leão Nunes teve novo contrato para reconstrução assinado em 2017. A obra está em execução. Já em relação à Aflordízio Carvalho da Silva, o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) informou que a alteração está em fase de projeto.

Além dessas duas, outras escolas da Grande Vitória com obras antigas ainda não concluídas são a Doutor Silva Melo, em Guarapari, e a Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra. A unidade de ensino de Guarapari teve contrato de reconstrução assinado em 2012 e posteriormente rescindido, segundo informações do Portal da Transparência. Outro contrato foi assinado no ano passado e a obra está em execução.

A Aristóbulo Barbosa Leão teve um contrato de reforma e ampliação feito em 2012 e rescindido em 2014. Os estudantes do local ainda aguardam as modificações. Agora, a escola deve ser reformada por meio de um convênio do Estado com a Arcelor Mittal, segundo a Secretaria Estadual de Educação (Sedu).

Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Adriano Albertino, a não conclusão dessas obras traz prejuízos para a formação dos alunos, já que eles precisam estudar em espaços adaptados e não construídos especificamente para fins de ensino.

“Tanto do ponto de vista cognitivo, porque as possibilidades de um professor criar em um espaço improvisado não são tão grandes como em um espaço adequado de funcionamento de uma escola, quanto pelo lado social, o impacto é grande, há alunos que se desmotivam porque há colunas dentro da sala, a ventilação não é boa, a iluminação não é adequado justamente porque esse espaço não foi projetado para servir ao ensino”, disse.

A escola Doutor Silva Mello, de Guarapari, por exemplo, hoje funciona em um prédio que era de uma academia, segundo Adriano Albertino. Ele diz que o espaço possui salas que são pequenas para algumas turmas, além de não contar com quadra esportiva adequada e também não possuir laboratórios preparados para os professores e estudantes.

O Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) informou que as intervenções nas escolas José Leão Nunes, em Cariacica, e Silva Mello, em Guarapari, estão em andamento com previsão de conclusão em novembro deste ano e em janeiro de 2020, respectivamente. Quanto à escola Aflordízio Carvalho da Silva, em Vitória, está sendo elaborado o projeto para reforma e ampliação da unidade, com duração de oito meses.

Em relação à Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) informa que as obras foram iniciadas com a demolição de parte da atual edificação. Um convênio foi firmado entre o Governo do Estado, por meio da Sedu e a ArcelorMittal Tubarão, que custeará os projetos de arquitetura e engenharia da unidade escolar, num investimento de R$ 378 mil.