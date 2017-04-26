Escolas e unidades de saúde de Vitória vão ajudar no combate a jogos de desafio online

O Conselho Tutelar de Vitória vai orientar, a partir desta quinta-feira (27), as escolas e unidades de saúde do município sobre como evitar ocorrência com o chamado jogo da baleia azul, que é uma espécie de desafio que pode levar crianças e adolescentes a automutilação e até mesmo ao suicídio.

Os membros do Conselho Tutelar da Capital se reuniram nesta quarta-feira (26) para discutirem a situação que tem assustado pais e responsáveis de menores de idade.

Your browser does not support the audio element. Escolas e unidades de saúde de Vitória vão ajudar no combate a jogos de desafios online

Ficou decidido que o trabalho de orientação será feito por e-mail e também presencialmente nas escolas e nas unidades de saúde de Vitória. Além da prevenção, a orientação feita pelo Conselho Tutelar também vai reforçar a necessidade de que situações que possam ter ligação com o jogo da baleia azul sejam comunicadas ao órgão.

O coordenador do Conselho Tutelar de Vitória, Jocelino da Conceição Silva Junior, explicou como a abordagem será feita. “O conselho vai indicar que esses equipamentos públicos redobrem a atenção, no sentido de prevenir, e também sugerir ações, como fazer reuniões de pais e mobilizar as comunidades para que todos, de forma cooperativa, se façam protetores das crianças e adolescentes”, disse.

Ainda de acordo com Jocelino, o Conselho Tutelar já recebia notificações de casos de automutilação e de tentativas de suicídio antes mesmo do jogo da baleia azul. Segundo o coordenador, o desafio acabou chamando a atenção para o problema que já existia. “Com a chegada do baleia azul, a sociedade parou para perceber um sintoma que nós já temos há alguns anos como rotina de atendimento no conselho”, afirmou.