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Escolas e unidades de saúde de Vitória vão ajudar no combate a jogos de desafio online

Definição partiu do Conselho Tutelar com objetivo de proteger crianças e adolescentes

Publicado em 26 de Abril de 2017 às 19:51

Publicado em 

26 abr 2017 às 19:51
O Conselho Tutelar de Vitória vai orientar, a partir desta quinta-feira (27), as escolas e unidades de saúde do município sobre como evitar ocorrência com o chamado jogo da baleia azul, que é uma espécie de desafio que pode levar crianças e adolescentes a automutilação e até mesmo ao suicídio.
Os membros do Conselho Tutelar da Capital se reuniram nesta quarta-feira (26) para discutirem a situação que tem assustado pais e responsáveis de menores de idade.
Escolas e unidades de saúde de Vitória vão ajudar no combate a jogos de desafios online
Ficou decidido que o trabalho de orientação será feito por e-mail e também presencialmente nas escolas e nas unidades de saúde de Vitória. Além da prevenção, a orientação feita pelo Conselho Tutelar também vai reforçar a necessidade de que situações que possam ter ligação com o jogo da baleia azul sejam comunicadas ao órgão.
O coordenador do Conselho Tutelar de Vitória, Jocelino da Conceição Silva Junior, explicou como a abordagem será feita. “O conselho vai indicar que esses equipamentos públicos redobrem a atenção, no sentido de prevenir, e também sugerir ações, como fazer reuniões de pais e mobilizar as comunidades para que todos, de forma cooperativa, se façam protetores das crianças e adolescentes”, disse.
Ainda de acordo com Jocelino, o Conselho Tutelar já recebia notificações de casos de automutilação e de tentativas de suicídio antes mesmo do jogo da baleia azul. Segundo o coordenador, o desafio acabou chamando a atenção para o problema que já existia. “Com a chegada do baleia azul, a sociedade parou para perceber um sintoma que nós já temos há alguns anos como rotina de atendimento no conselho”, afirmou.
Jocelino também destaca a importância de pais e responsáveis por crianças e adolescentes ficarem atentos ao comportamento dos menores para prevenir situações de risco.

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