Escolas do Grupo Especial levam luxo e cores para o Sambão do Povo

Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Vitor Jubini

Luxo, carros gigantes, fantasias imponentes e a chuva marcaram o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2018. Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Pega no Samba e Jucutuquara investiram pesado nos desfiles em busca do título de campeã.

A primeira escola a entrar na avenida foi a Andaraí, que falou sobre as mentiras e as invenções da humanidade. A agremiação teve problemas com um dos carros. O volante quebrou, ficando parado poucos metros antes do recuo da bateria.

A Novo Império foi a segunda escola a desfilar no Sambão do Povo. A agremiação contou a história dos estivadores e empolgou os foliões. Com um desfile cheio de cores, a Piedade falou sobre as flores na busca do título de campeã.

A Boa Vista foi a quarta escola a entrar no Sambão do Povo, às 01h40 de domingo (04). A escola de Cariacica trouxe a vida de Nelson Mandela para a avenida, inspirada nas lutas e conquistas do ex-presidente da África do Sul. Já era madrugada de domingo quando a Mocidade Unida da Glória (MUG) entrou na avenida. O Leão da Glória fez todo desfile embaixo de chuva. Neste ano, a MUG falou sobre os amores de carnaval.