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CARNAVAL DE VITÓRIA 2018

Escolas do Grupo Especial levam luxo e cores para o Sambão do Povo

Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Pega no Samba e Jucutuquara investiram pesado nos desfiles em busca do título de campeã.

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 05:13

Publicado em 

04 fev 2018 às 05:13
Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Vitor Jubini
Luxo, carros gigantes, fantasias imponentes e a chuva marcaram o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2018. Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Pega no Samba e Jucutuquara investiram pesado nos desfiles em busca do título de campeã.
A primeira escola a entrar na avenida foi a Andaraí, que falou sobre as mentiras e as invenções da humanidade. A agremiação teve problemas com um dos carros. O volante quebrou, ficando parado poucos metros antes do recuo da bateria. 
A Novo Império foi a segunda escola a desfilar no Sambão do Povo. A agremiação contou a história dos estivadores e empolgou os foliões. Com um desfile cheio de cores, a Piedade falou sobre as flores na busca do título de campeã. 
A Boa Vista foi a quarta escola a entrar no Sambão do Povo, às 01h40 de domingo (04). A escola de Cariacica trouxe a vida de Nelson Mandela para a avenida, inspirada nas lutas e conquistas do ex-presidente da África do Sul. Já era madrugada de domingo quando a Mocidade Unida da Glória (MUG) entrou na avenida. O Leão da Glória fez todo desfile embaixo de chuva. Neste ano, a MUG falou sobre os amores de carnaval.
Espalhando o cheiro de chocolate pelo Sambão do Povo, a Pega no Samba também fez todo desfile debaixo de muita chuva.  Mesmo embaixo de chuva e com arquibancadas vazias, a Unidos de Jucutuquara entrou na avenida com muita garra e fôlego, às 05h15, sendo a sétima escola a desfilar. A agremiação homenageou Ambrósio, monarca africano que veio para o Brasil e construiu um quilombo em Minas Gerais. A tradicional coruja da Jucutuquara fechou o desfile no Sambão às 06h10, antes do dia clarear.

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