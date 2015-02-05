Escolas de samba começam a levar os carros alegóricos para o Sambão do Povo

As escolas de samba que vão desfilar no Carnaval de Vitória neste final de semana já começam a posicionar seus carros alegóricos nesta quinta-feira (05). Para não prejudicar o trânsito, o transporte das alegorias pesadas dos barracões até a área do Sambão do Povo foi programado para a madrugada desta sexta-feira (06)

Muitas escolas não precisam se preocupar com essa logística, pois o barração pesado fica próximo ao local do desfile, como é o caso da Unidos de Jucutuquara, Novo Império e Tradição Serrana. “Somos do município da Serra mas nosso barracão fica ao lado do Teatro Carmélia, por isso não temos problemas com o deslocamento dos carros”, disse um dos diretores da escola Tradição Serrana, Marcos Caran.Em Vila Velha, as escolas de samba São Torquato e Mocidade Unida da Glória (MUG) precisam levar seus carros alegóricos para Vitória. Na São Torquato, o transporte dos carros e dos tripés começam na noite desta quinta. A escola desfila na noite de sexta.De acordo com o presidente da Agremiação, José Carlos Pimentel, o Zé de Nonô, a logística sempre é realizada sem problemas. “Saímos do bairro São Torquato, vamos até as proximidades do Terminal de Jardim América e depois subimos a Segunda Ponte. O trajeto é curto e tranquilo”, contou à Rádio CBN.Para o transporte das alegorias, as guardas municipais de Vila Velha e Vitória se prepararam nesta semana para acompanhar os carros alegóricos e organizar o trânsito. Não foram programadas interdições em vias.