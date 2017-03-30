Escolas da Grande Vitória estão na mira de bandidos

Caprichar na redação e prestar atenção nas aulas de física ou matemática continua sendo muito importante. Mas, para os alunos das escolas da Grande Vitória tem uma outra fórmula que precisa estar na ponta da língua: andar sempre em grupo, observar o entorno do colégio antes de descer do ônibus ou do carro e manter o celular sempre dentro da mochila.

É que uma série de assaltos e roubo de veículos tem sido registrada nas imediações dos colégios. Embora não tenha uma estatística sobre os números, o delegado Érico Mangaravite confirmou que esse tipo de ocorrência tem aumentado. “Isso tem sido relatado com uma frequência um pouco maior. Por isso, estamos adotando medidas para tentar coibir, na medida do possível, esse tipo de situação”, disse.

Your browser does not support the audio element. Escolas da Grande Vitória na mira de bandidos

Nesta quinta-feira (30), no horário de entrada das aulas, a reportagem da rádio CBN Vitória percorreu diferentes escolas da Grande Vitória e os relatos de violência foram inúmeros. Em Bento Ferreira, a dona de casa Marcela Costa, 44 anos, estava em frente ao colégio do filho conversando justamente sobre insegurança com mães de outros alunos. “A gente tem relatos de assaltos em frente a uma escola de inglês na Praia do Canto, onde os pais foram deixar o filho. No momento que iam descer com a criança foram abordados e o carro foi roubado”, comentou.

Há alguns dias, foi na saída de um outro colégio, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, que a estudante Daniele Sobrinho, 16 anos, foi rendida por criminosos. “Ele saiu de trás do carro e colocou uma faca na minha cintura, pediu para eu passar tudo. Parecia que ele estava drogado. Eu estava saindo da escola por volta de 12h30. Não tem como a gente se sentir segura com uma situação dessas”, relatou.

A enfermeira Jesuína Amorim, 55 anos, conta que não abre mão de levar a filha de 15 anos todos os dias na escola. O motivo: insegurança. “Quase não passa polícia por aqui. Às vezes acontecem assaltos, nós chamamos os policiais, mas eles não vêm. Isso já aconteceu comigo, fui assaltada, liguei e eles não vieram. Dia sim, dia não eu vejo essas situações, mas ninguém faz nada”, contou a mãe.

Em Vila Velha, a situação se repete. Nesta quarta-feira (29) quando levava o filho para a escola em Ponta da Fruta, Fernanda Nascente, por volta das 7h, se deparou com uma cena de violência. A professora do filho teve o carro levado por criminosos. “Quando ela saiu do carro, eles chegaram e a abordaram com uma arma. Os criminosos empurraram a professora, puxaram a bolsa e fugiram no carro dela”, relata.

No mesmo município, na última terça-feira (28), uma administradora de empresas foi abordada, rendida e levada por criminosos. Ela aguardava o filho sair do colégio, por volta das 16h40, quando o crime aconteceu. O retrato falado do suspeito já foi divulgado pela Polícia. Por conta disso, pais e responsáveis por alunos do Colégio São José, vão fazer uma manifestação neste sábado, às 9 horas, pedindo mais segurança, como explica a coordenadora do protesto Viviane Alves. “A gente vê que a violência está cada vez mais crescente em volta da escola e sabemos que qualquer mãe que tenha uma criança pequena e precisa acomodá-la no carro está vulnerável”, relatou.

Reforço na segurança

Segundo o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Antônio Eugênio Cunha, será solicitado reforço no entorno das instituições. “As escolas filiadas ao Sinepe já mantem um conjunto de pessoas que tratam da segurança no entorno das escolas. Mas a segurança do lado de fora as escolas é uma obrigação do Estado”, explicou.