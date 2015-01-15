Os barracões das escolas de samba do Carnaval de Vitória aceleraram o ritmo não apenas na preparação das alegorias, mas também nas vendas das fantasias. Nas últimas semanas, a procura pelas peças carnavalescas tem se intensificado e deve aumentar ainda mais nos próximos dias, segundo os dirigentes das agremiações. As fantasias custam a partir de R$ 50 e podem chegar a R$ 300.
No barracão da atual campeã do Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista, localizado em Itaquari, Cariacica, a movimentação começou mesmo antes da virada de ano, segundo a coordenadora do Ateliê da Boa Vista, Gisele Machado Oliveira, 38 anos. "Já tem tido muita procura, mas costuma ser maior nas duas últimas semanas. Esse ano o número de interessados está bem maior porque somos a atual campeã. Então, as pessoas estão procurando com maior antecedência. Mas ainda temos peças para vender", afirmou.
Escolas da Grande Vitória correm para vender fantasias do Carnaval 2015
Com o enredo "Rio de 450 Janeiros... A Boa Vista exalta as belezas e os encantos da Cidade Maravilhosa", a escola disponibiliza para venda fantasias de 11 alas, compostas cada uma por 60 pessoas. O preço é padrão para todas elas: R$ 250.
A dica para o folião que quer curtir o Carnaval de Vitória atravessando a passarela do samba é juntar grupos - acima de 10 pessoas - na hora de fazer a compra, para conquistar um bom desconto. O diretor de Carnaval da Mocidade Unida da Glória (MUG), Jurandir Machado, explica a estratégia usada para valorizar o folião.
"Para não perder, a gente tenta negociar de todas as formas. A valorização do folião é muito importante nessa manifestação cultural. Cada um vem com uma proposta. A gente analisa, faz de tudo para não perdê-lo. A venda dessas fantasias é, na verdade, para recuperar o custo da mão-de-obra. Se a gente fosse colocar um valor incluindo a mão-de-obra e material, a fantasia seria um absurdo e o folião não conseguiria comprar", explicou.
A MUG entra na avenida com o samba enredo "No Reino de sua Majestade: o Sonho" e está comercializando cerca de 800 fantasias, com preços que variam de R$ 250 a R$ 350 para as alas, e de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil para as peças de composição, ou seja, as fantasias que compõem os carros alegóricos.
Na maioria das escolas de samba é possível fazer a escolha da fantasia nos sites ou redes sociais e efetuar a compra nas quadras das agremiações.
Confira onde comprar
Boa VistaPreço: R$ 250 a R$ 270. Desconto para grupos.Telefone: 9 9878-5657 (Junior Caulit).Onde: Na quadra da escola, toda sexta-feira, ou no barracão.Local: Rua Muniz Freire, em cima do kilão Pedroni, bairro Itaquari, Cariacica.
MUGPreço: de R$ 200 a R$ 300Telefone: 9 9741-3048 / 9 9616-8750 (Bruna Ferreira)Onde: Na quadra da escola, todos os dias da semanaLocal: Rua Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha. Contato da escola: 3219-5868
Unidos da PiedadePreço: R$ 160 a R$ 250.A escolha pode ser feita pelo site da escola e a compra deve ser aos domingos, a partir das 18 horas, na quadra da escola.Local: Anchieta Social Club, na Rua José Cassiano dos Santos, 135, no bairro Fradinhos, em Vitória.
Novo ImpérioPreço:R$ 150 a R$ 200Onde: Na quadra da escola, todos os dias da semana, a partir das 19h.Local: Avenida Santo Antônio, 301, no bairro Mário Cypreste, de frente para a pracinha de Caratoíra, em Vitória.
Pega no SambaPreço: R$ 100 a R$ 250Onde: Na quadra da escola, nas terças-feiras e sábados, a partir das 20h.Local: Rua Doutora Américo de Oliveira, 445, no bairro Consolação, em Vitória.Imperatriz do FortePreço: R$ 120 reais as fantasias de alas e R$ 350 para as fantasias dos carros alegóricosTelefone: 9 9793-1900 (Elidio Netto) ou contato pelo e-mail [email protected]
Independentes de São TorquatoPreço: R$ 150 preço fixoTelefone: 9 9886-8484 (Nélias)Onde: Quadra da escola, nas terças-feiras, a partir das 20 horas, ou em dia de evento (sábados) a partir das 22 horas. Local: Rua Anésio José Simões, n. 1, São Torquato, Vila Velha. Ao lado do Hopistal dos Ferroviários.
Unidos de BarreirosPreço: R$ 80 a R$ 150Onde: Na quadra, das 14h às 20h, durante todos os dias da semana.Local: Avenida Manoel Marques, s/n, em frente ao bar do Riquinho, São Cristóvão, Vitória. Mais informações com Fábio 9 9915-6364.
Tradição Serrana
A equipe de reportagem não conseguiu contatoChega MaisPreço: R$ 50 a R$ 100Telefone: 9 9600-9017 (Diogo Rocha - carnavalesco) ou pelo Facebook da escola.
AndaraíA equipe de reportagem não conseguiu contatoRosas de OuroNão foi informado