Os barracões das escolas de samba do Carnaval de Vitória aceleraram o ritmo não apenas na preparação das alegorias, mas também nas vendas das fantasias. Nas últimas semanas, a procura pelas peças carnavalescas tem se intensificado e deve aumentar ainda mais nos próximos dias, segundo os dirigentes das agremiações. As fantasias custam a partir de R$ 50 e podem chegar a R$ 300.

No barracão da atual campeã do Carnaval de Vitória, a Independente de Boa Vista, localizado em Itaquari, Cariacica, a movimentação começou mesmo antes da virada de ano, segundo a coordenadora do Ateliê da Boa Vista, Gisele Machado Oliveira, 38 anos. "Já tem tido muita procura, mas costuma ser maior nas duas últimas semanas. Esse ano o número de interessados está bem maior porque somos a atual campeã. Então, as pessoas estão procurando com maior antecedência. Mas ainda temos peças para vender", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Escolas da Grande Vitória correm para vender fantasias do Carnaval 2015

Com o enredo "Rio de 450 Janeiros... A Boa Vista exalta as belezas e os encantos da Cidade Maravilhosa", a escola disponibiliza para venda fantasias de 11 alas, compostas cada uma por 60 pessoas. O preço é padrão para todas elas: R$ 250.

A dica para o folião que quer curtir o Carnaval de Vitória atravessando a passarela do samba é juntar grupos - acima de 10 pessoas - na hora de fazer a compra, para conquistar um bom desconto. O diretor de Carnaval da Mocidade Unida da Glória (MUG), Jurandir Machado, explica a estratégia usada para valorizar o folião.

"Para não perder, a gente tenta negociar de todas as formas. A valorização do folião é muito importante nessa manifestação cultural. Cada um vem com uma proposta. A gente analisa, faz de tudo para não perdê-lo. A venda dessas fantasias é, na verdade, para recuperar o custo da mão-de-obra. Se a gente fosse colocar um valor incluindo a mão-de-obra e material, a fantasia seria um absurdo e o folião não conseguiria comprar", explicou.

A MUG entra na avenida com o samba enredo "No Reino de sua Majestade: o Sonho" e está comercializando cerca de 800 fantasias, com preços que variam de R$ 250 a R$ 350 para as alas, e de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil para as peças de composição, ou seja, as fantasias que compõem os carros alegóricos.

Na maioria das escolas de samba é possível fazer a escolha da fantasia nos sites ou redes sociais e efetuar a compra nas quadras das agremiações.

Confira onde comprar

Boa VistaPreço: R$ 250 a R$ 270. Desconto para grupos.Telefone: 9 9878-5657 (Junior Caulit).Onde: Na quadra da escola, toda sexta-feira, ou no barracão.Local: Rua Muniz Freire, em cima do kilão Pedroni, bairro Itaquari, Cariacica.

MUGPreço: de R$ 200 a R$ 300Telefone: 9 9741-3048 / 9 9616-8750 (Bruna Ferreira)Onde: Na quadra da escola, todos os dias da semanaLocal: Rua Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha. Contato da escola: 3219-5868

Unidos da PiedadePreço: R$ 160 a R$ 250.A escolha pode ser feita pelo site da escola e a compra deve ser aos domingos, a partir das 18 horas, na quadra da escola.Local: Anchieta Social Club, na Rua José Cassiano dos Santos, 135, no bairro Fradinhos, em Vitória.

Novo ImpérioPreço:R$ 150 a R$ 200Onde: Na quadra da escola, todos os dias da semana, a partir das 19h.Local: Avenida Santo Antônio, 301, no bairro Mário Cypreste, de frente para a pracinha de Caratoíra, em Vitória.

Pega no SambaPreço: R$ 100 a R$ 250Onde: Na quadra da escola, nas terças-feiras e sábados, a partir das 20h.Local: Rua Doutora Américo de Oliveira, 445, no bairro Consolação, em Vitória.Imperatriz do FortePreço: R$ 120 reais as fantasias de alas e R$ 350 para as fantasias dos carros alegóricosTelefone: 9 9793-1900 (Elidio Netto) ou contato pelo e-mail [email protected]

Independentes de São TorquatoPreço: R$ 150 preço fixoTelefone: 9 9886-8484 (Nélias)Onde: Quadra da escola, nas terças-feiras, a partir das 20 horas, ou em dia de evento (sábados) a partir das 22 horas. Local: Rua Anésio José Simões, n. 1, São Torquato, Vila Velha. Ao lado do Hopistal dos Ferroviários.

Unidos de BarreirosPreço: R$ 80 a R$ 150Onde: Na quadra, das 14h às 20h, durante todos os dias da semana.Local: Avenida Manoel Marques, s/n, em frente ao bar do Riquinho, São Cristóvão, Vitória. Mais informações com Fábio 9 9915-6364.

Tradição Serrana

A equipe de reportagem não conseguiu contatoChega MaisPreço: R$ 50 a R$ 100Telefone: 9 9600-9017 (Diogo Rocha - carnavalesco) ou pelo Facebook da escola.