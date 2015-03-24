Escola Viva já não tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa

O projeto do governo do Estado que institui o programa 'Escola Viva', nas unidades de Ensino Médio, já deixou de tramitar em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Na sessão da tarde desta segunda-feira (23), o líder do governo, deputado Gildevan Fernandes (PV), apresentou um requerimento para a retirada da urgência, e ele foi aprovado, com apenas um voto contrário, do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).Na última quinta-feira (19), o governador Paulo Hartung (PMDB) anunciou nas redes sociais que iria solicitar a medida a Gildevan, após vários protestos de estudantes e professores das escolas que devem receber o programa. Eles alegam que faltou diálogo do governo durante a elaboração do projeto de lei, e que na matéria há vários pontos de dúvida, como a seleção dos professores e o remanejamento dos alunos para outras unidades.

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Agora, o projeto será discutido em todas as comissões pertinentes - a de Justiça, de Cidadania, de Educação e de Finanças - antes de ser votada em Plenário. Para Gildevan, o governo havia pedido a urgência por acreditar que a legislação existente já contempla os detalhes questionados pelos professores e estudantes.

“O governo estava partindo do ponto de vista que é uma lei para a constituição do Escola Viva, o perfil democrático das unidades escolares do Estado já está delineado, nós já temos as resoluções, o regimento interno, tudo isso garante o caráter democrático. Essa lei é mínima, que não esgota todos os aspectos, mas entenderam que não”, declarou.