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DEBATE QUENTE

Escola Viva gera bate-boca entre deputados

Embate foi entre Sérgio Majeski (PSDB) e Erick Musso (PP) por causa da tramitação em do projeto que propõe ensino em tempo integral no Estado

Publicado em 02 de Junho de 2015 às 00:46

Publicado em 

02 jun 2015 às 00:46
Mais uma vez o projeto Escola Viva, que institui o programa de turno único nas escolas estaduais, foi motivo de bate-boca na Assembleia Legislativa. Atualmente, a matéria tramita nas comissões permanentes. Nos últimos dias o projeto está sob análise da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo deputado Sérgio Majeski (PSDB). Em sessão na tarde desta segunda-feira (1º), o deputado Erick Musso (PP), que é vice-líder do governo, questionou a Mesa Diretora da Casa sobre o tempo em que a matéria se encontrava no colegiado.A resposta dada foi que o prazo para a emissão de parecer já havia expirado, e Majeski deveria apresentá-lo para o projeto seguir à Comissão de Educação já nesta terça-feira (2), de acordo com o Regimento Interno. Contudo, o tucano apresentou artigos do regimento defendendo que é possível dobrar o prazo e deixar o projeto na Comissão, mas eles foram desconsiderados pela presidência da Casa.
Escola Viva gera bate-boca entre deputados
Majeski frisou a necessidade de se conhecer a fundo as questões colocadas sobre o Escola Viva, que propõe ensino em tempo integral no Estado.
“O governo mostra, nessa manobra de hoje, toda sua incapacidade de diálogo. Incapacidade de querer, efetivamente, implantar um projeto, e que toda sociedade escuta, entenda e opine. E fica a pergunta: pra que esta pressa toda de este projeto ser instalado agora em agosto?”, questionou.
Já no entendimento do líder do governo, Gildevan Fernandes (PV), o prazo que já havia sido dado, de 15 dias úteis, já é suficiente. Ele defende que Majeski poderá continuar debatendo o projeto e fazendo emendas em outras comissões.
“O entendimento é de que o prazo já é suficiente. Até porque no momento em que ele estava tramitando na comissão de Cidadania, o deputado Majeski também pode debater. Saindo da Comissão de Ciência e Tecnologia, ele também pode fazer os debates e emendas. Não há nenhum óbice (impedimento) de que ele continue questionando o projeto”, afirmou.
O projeto agora irá seguir para as comissões de Educação e Finanças. Como recebeu emendas, a matéria deve retornar ao colegiado de Justiça antes de ir à votação em Plenário.

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