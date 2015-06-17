Escola Viva funcionará em São Pedro e aulas começam dia 27 de julho

Depois de um histórico de protestos de alunos, professores e até de deputados, a primeira unidade do Projeto Escola Viva começa a funcionar no dia 27 de julho, início letivo do segundo semestre da rede estadual, com 480 vagas.A primeira escola estadual de tempo integral a funcionar nos moldes do projeto vai ser implantada no prédio da Faesa, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Vai se chamar Centro Estadual em Tempo Integral São Pedro.O prédio será alugado por R$ 62.400 mensais, por 60 meses. O contrato prevê a possibilidade de compra até o 30º mês. Os valores já pagos no aluguel poderão ser descontados na compra.Há anos desocupada, a área alugada será reformada e adaptada para a nova escola pela Faesa, como prevê o contrato assinado com a Sedu ontem, segundo o secretário de Estado da Educação, Haroldo Corrêa Rocha.O fato de estar localizado em área de vulnerabilidade social foi um dos critérios para a escolha do lugar. “E esse foi o único prédio com a estrutura que precisamos”, destacou.Apenas uma parte da área foi alugada. “A outra está em processo de expansão do ensino superior (pela Faesa)”, afirmou Haroldo Corrêa Rocha.O espaço vai abrigar 480 alunos da rede estadual de ensino médio. O primeiro, segundo e terceiro ano terão 160 alunos cada, de 15 a 17 anos. Serão 40 alunos por cada uma das quatro turmas de cada ano.O secretário disse ainda que o governo não trabalha com a hipótese de as vagas não serem preenchidas. “Só na região de São Pedro são 1.500 jovens na faixa etária”, ressaltou o secretário.As matrículas começam amanhã e vão até 2 de julho, pelo site da Sedu. Os critérios de seleção são se o aluno é especial, se mora perto da escola, se tem irmão que também more perto e se tem menor idade.Protesto