Escola suspende aulas após dois carros roubados

Uma escola municipal de Novo Horizonte, na Serra, tem sofrido dias de terror com assaltos e invasões. No ano passado foram dez arrombamentos e nos últimos quarenta dias dois carros foram roubados próximo à escola. O último assalto aconteceu na terça-feira (18), quando uma professora teve o automóvel levado por bandidos, o que motivou a suspensão da aulas em um dia. Professores e alunos ainda realizaram um protesto nesta quinta-feira (20).
A unidade de ensino atende alunos com até 12 anos idade. Segundo professores, a insegurança é sentida principalmente no horário de entrada e saída. O assalto da última terça-feira aconteceu com a pedagoga Jeanete de Almeida, de 55 anos. Ela estacionou do lado de fora da escola quando foi abordada.
“Não tem ninguém para cuidar de nós. Os bandidos vêm aqui e roubam mesmo. E as vítimas podem ser professores, pais de alunos, estudantes ou qualquer outra pessoa que estiver passando por aqui. A gente fica nessa tensão, esperando que algo grave aconteça”, relata.
Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro, cinco assaltos a carros aconteceram só neste ano em escolas da Serra. Ele diz que o mesmo ocorre em outras unidades de ensino. "Os casos de roubos, assaltos e vandalismos aumentam a cada dia. Além das escolas sendo roubadas, estamos sofrendo roubos na porta das escolas”, explica.
A Professora Taciana Magalhães, de 40 anos, relata que no ano passado dez arrombamentos aconteceram na escola e que muitos dos materiais roubados não são repostos pela escola. “Já foram levadas caixas de som, microfones, TV, aparelhos de DVD, botijas de gás, mais de uma vez, até pó de café. Hoje não se faz mais escola com pincel e giz. Precisamos de tecnologia porque o mundo é tecnológico. Se levam isso, como a gente trabalha?”, lamenta.
O QUE DIZ PM E PREFEITURA
Em nota, a Polícia Militar informou que está sensível às questões de insegurança sofridas pela comunidade de Novo Horizonte e que tem se esforçado na busca pela diminuição dos índices criminais. Contudo, a PM esclareceu que não pode realizar segurança ao patrimônio de forma exclusiva e pede a colaboração pelo 190.
Já a prefeitura da Serra informou que a Guarda Municipal esteve na Serra durante a manhã e que acompanha os alunos e professores em entradas e saídas, mas vai passar a atuar também durante todo o dia. A prefeitura disse que a escola tem vigilância privada noturna e patrimonial diurna, mas os professores contestam.