Escola pública da Serra cria "moeda" para valorizar boas atitudes de alunos

Com o objetivo de valorizar boas atitudes de alunos, uma escola pública do Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, na Serra, criou uma “moeda” própria para ser trocada pelos estudantes por produtos ao fim do ano. Chamada de “MIM”, sigla do nome da escola Maria Istela Modenesi, o dinheiro fictício é entregue aos alunos ao fim das aulas, escolhidos pelo bom comportamento.

São 250 estudantes de Ensino Fundamental que participam do projeto e juntam as moedas. Os valores são como milhas de cartão de crédito, colecionados desde abril deste ano e serão trocados no dia 14 de dezembro por produtos e serviços arrecadados na região, como eletrônicos, roupas, calçados, almoço em restaurantes e até produtos de beleza.

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Segundo a coordenadora da escola e idealizadora do projeto, Priscila Junqueira, a escola fica em uma área de vulnerabilidade social e havia muitos alunos com mau comportamento antes. Com isso surgiu a ideia do projeto. “É bom ser bom aluno e é motivo de orgulho e não de ser zoado pelos colegas. A gente quer resgatar esse valor. A partir dessas atitudes, esperamos que se torne um hábito na comunidade e que ela se torne melhor”, espera.

Mudanças

A estudante Lavinya Campos, de 13 anos, relata que não gostava muito de estudar, mas teve um incentivo com o projeto. “Antes os alunos não estavam nem aí para as notas, se iam reprovar, como eu. Era tudo brincadeira. Depois que a ‘tia Priscila’ falou dos MIMs, todo mundo mudou. Tudo porque incentivou a gente”, diz.

Emily Ketllen de Oliveira, também com 13 anos, lembra que o projeto mudou o alto astral nas salas de aula da escola. “Eu sabia que tinha que mudar antes, mas não tinha aquele alto astral. Mas com os prêmios tive incentivo para melhorar”, explica.