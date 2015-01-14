Uma escola localizada em Vila Velha vai responder na Justiça por venda casada por exigir dos alunos um tablet, da marca Apple, para que cursem o ano letivo. Os pais que se sentiram lesados com a exigência feita pela instituição de ensino Sistema Educacional Brasileiro LTDA (SEB), conhecida pelo nome fantasia Colégio COC, fizeram denúncias ao Procon Estadual e também ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que entraram com medidas contra a instituição.

Your browser does not support the audio element. Escola de Vila Velha responderá por prática de venda casada

No contrato da escola consta uma cláusula que obriga o aluno matriculado no 6º ano do ensino fundamental ou no 1º ano do ensino médio a adquirir um tablet da marca “Apple”, para utilização dos instrumentos didáticos, sob pena de impossibilidade dos estudantes cursarem o ano letivo.

A exigência viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e é considerada abusiva, segundo o diretor jurídico do Proncon-ES, Igor Britto, que explica o que é a venda casada. "Toda vez que uma empresa, ao oferecer um serviço ou produto, exigir que além de pagar por isso, o consumidor adquira outro produto ou contrate também outro serviço, é considerado venda casada. Às vezes, esse produto ou serviço adicional é oferecido pela mesma empresa, ou não. A venda casada significa sempre um obstáculo ou dificuldade para um determinado consumidor conseguir contratar um serviço ou produto que deseja", explicou.

Após receber a denúncia de cinco pais, o Procon Estadual enviou uma notificação à escola e, considerando a reposta da instituição insatisfatória, o órgão de defesa do consumidor lavrou um auto de infração, segundo Igor. A penalidade mais comum nesses casos é a aplicação da multa, que pode variar de R$ 700 a R$ 7 milhões. Para determinar o valor da multa é observada a gravidade da infração e da lesão aos consumidores, além do porte econômico da empresa, entre outros fatores. O julgamento no Procon deve sair em alguns dias.

O Ministério Público do Estado também recebeu denúncias contra o COC por meio da ouvidoria. Após apurações dos fatos, uma notificação recomendatória foi enviada à escola para que cessassem as práticas abusivas e também foi proposto um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ambos negados pela instituição, segundo o promotor Marcelo Lemos. "Na verdade, eles não se manifestaram. Ontem, eu tive a notícia de que eles estariam dispostos a conversar. Mas agora existe uma ação judicial em trâmite. Estamos aguardando a decisão judicial da liminar que nós requeremos para a prática cessar. Inclusive, essa decisão tem amplitude no país inteiro, haja vista que a empresa existe em outros locais", afirmou.

No pedido liminar, o Ministério Público solicita à Justiça que o colégio "torne facultativo o uso de tablets de quaisquer outras marcas, como complementação do método didático; disponibilize os dispositivos eletrônicos móveis aos alunos e futuros alunos que optarem por não adquirir o produto até então exigido; deixe de condicionar a matrícula, a rematrícula ou o curso do ano letivo à disponibilização, pelo aluno de tablet de qualquer marca; dê ampla divulgação da decisão pelos meios de comunicação, a fim de garantir a efetividade da tutela”. Além disso, requer que todos os consumidores que compraram os iPad sejam ressarcidos e que instituição de ensino tenha de pagar multa diária de R$ 10 mil, em caso de descumprimento da decisão, e que a decisão tenha eficácia em âmbito nacional, porque a escola possui filiais em cinco Estados.